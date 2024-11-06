Tuyển Nông/Lâm/Ngư nghiệp CÔNG TY TNHH MTV MSPACE làm việc tại Ninh Bình thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Ninh Bình: Số 2 Lê Hồng Phong, Thành phố Ninh Bình, TP Ninh Bình

Mô Tả Công Việc Nông/Lâm/Ngư nghiệp Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Triển khai trực tiếp & giám sát việc thực thi tại nơi canh tác.

- Tìm hiểu quy trình, kỹ thuật canh tác mới để cải tiến hiệu quả canh tác.

- Đề xuất sử dụng các máy móc thiết bị cơ giới Nông nghiệp để tiết kiệm thời gian và nâng cao năng suất hiệu quả.

- Tham gia xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các quy trình liên quan đến lĩnh vực thuộc phạm vi phân công phụ trách.

- Hoàn thành các kế hoạch được đưa ra từ quản lý cấp trên, báo cáo định kỳ.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: 30 - 50 tuổi.

- Trình độ từ trung cấp trở lên các chuyên ngành về Nông Nghiệp là lợi thế,...

- Nhanh nhẹn, khả năng giao tiếp tốt, đam mê và có trách nhiệm trong công việc.

- Có kỹ năng làm việc nhóm.

- Có kiến thức về phân bón hữu cơ sinh học.

- Có kinh nghiệm thực tiễn trong việc trồng trọt, giống cây trồng.

- Có thể đi làm thứ 7, CN và các ngày lễ Tết.

Tại CÔNG TY TNHH MTV MSPACE Thì Được Hưởng Những Gì

- Được đóng BHXH sau khi kí hợp đồng chính thức.

- Được hỗ trợ một bữa ăn trưa.

- Được hưởng lương tháng thứ 13, thưởng năm, thưởng nóng, thưởng định kỳ lễ, tết theo quy định của công ty.

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, có cơ hội rèn luyện và nâng cao tay nghề.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV MSPACE

