Tuyển Kỹ Sư QS thu nhập 18 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

CÔNG TY TNHH MT WIN
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
CÔNG TY TNHH MT WIN

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH MT WIN

Mức lương
18 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

Xây dựng và bóc tách khối lượng
Đàm phán giá với tổ thợ, lên hợp đồng với tổ thợ
Quản lý nguyên liệu thi công hàng ngày, hàng tuần ở công trường.

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành có liên quan
Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trở lên
Nam/Nữ

Tại CÔNG TY TNHH MT WIN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm (từ 18-25tr)
BHXH theo quy định của pháp luật khi trở thành nhân viên chính thức
Các chế độ khác theo quy định của pháp luật và quy chế công ty
Thời gian làm việc: Thứ 2 đến sáng thứ 7

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MT WIN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MT WIN

CÔNG TY TNHH MT WIN

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà 86 ngõ 199 đường Hồ Tùng Mậu, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

