Tuyển Kỹ Sư QS thu nhập 18 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 18 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

Xây dựng và bóc tách khối lượng

Đàm phán giá với tổ thợ, lên hợp đồng với tổ thợ

Quản lý nguyên liệu thi công hàng ngày, hàng tuần ở công trường.

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành có liên quan

Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trở lên

Nam/Nữ

Tại CÔNG TY TNHH MT WIN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm (từ 18-25tr)

BHXH theo quy định của pháp luật khi trở thành nhân viên chính thức

Các chế độ khác theo quy định của pháp luật và quy chế công ty

Thời gian làm việc: Thứ 2 đến sáng thứ 7

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MT WIN

