Tuyển Kỹ Sư QS thu nhập 18 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH MT WIN
Mức lương
18 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 18 - 25 Triệu
Xây dựng và bóc tách khối lượng
Đàm phán giá với tổ thợ, lên hợp đồng với tổ thợ
Quản lý nguyên liệu thi công hàng ngày, hàng tuần ở công trường.
Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp chuyên ngành có liên quan
Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trở lên
Nam/Nữ
Tại CÔNG TY TNHH MT WIN Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm (từ 18-25tr)
BHXH theo quy định của pháp luật khi trở thành nhân viên chính thức
Các chế độ khác theo quy định của pháp luật và quy chế công ty
Thời gian làm việc: Thứ 2 đến sáng thứ 7
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MT WIN
