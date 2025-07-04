Tuyển Trưởng phòng Marketing XMIU TRADING JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

Tuyển Trưởng phòng Marketing XMIU TRADING JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

XMIU TRADING JSC
Ngày đăng tuyển: 04/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/07/2025
XMIU TRADING JSC

Trưởng phòng Marketing

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng Marketing Tại XMIU TRADING JSC

Mức lương
18 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Phố Quan Hoa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

Xây dựng chiến lược Marketing tổng thể
Chịu trách nhiệm xây dựng và triển khai chiến lược marketing nhằm Tối ưu nguồn lực (nhân sự, ngân sách) cho từng kênh để đảm bảo kết quả performance marketing cũng như đạt được các mục tiêu về chỉ số vận hành, mục tiêu doanh số.
Lập kế hoạch chi tiết cho từng quý, đảm bảo sử dụng hiệu quả ngân sách marketing.
Đề xuất các ý tưởng sáng tạo để thu hút khách hàng mới và upsell các dịch vụ cho khách hàng hiện tại.
Tối ưu hiệu quả các hoạt động Digital Marketing với các KPI và chỉ số cụ thể để đo lường hiệu suất, tỷ lệ chuyển đổi.
Xây dựng và phát triển thương hiệu
Định vị thương hiệu phù hợp với khách hàng mục tiêu
Phát triển các chiến dịch truyền thông, tăng nhận diện và độ trung thành thương hiệu
Nghiên cứu thị trường, hành vi người dùng để tối ưu hóa nội dung truyền thông
Quản lý đội ngũ marketing
Tuyển dụng, đào tạo và phát triển team chuyên sâu theo lĩnh vực (Digital, PR, Nội dung, TMĐT...)
Đánh giá năng lực, phân công nhiệm vụ và tối ưu hiệu suất làm việc
Triển khai hoạt động marketing theo từng kênh
Quản lý nội dung và chiến dịch trên Website, Facebook, TikTok, YouTube, Shopee, Lazada...
Triển khai livestream bán hàng, khuyến mãi, event...
Quản lý ngân sách quảng cáo & hiệu quả marketing
Lập kế hoạch và giám sát chiến dịch quảng cáo đa nền tảng (Google, Facebook, TikTok,...)
Quản lý SEO, SEM, Email Marketing, Content Marketing
Đảm bảo sự nhất quán thông điệp và phân tích hiệu quả chiến dịch (CPC, CPM, ROI...)
Phát triển đối tác & PR
Xây dựng quan hệ với các đối tác truyền thông, nhà quảng cáo, KOLs
Đàm phán hợp tác, theo dõi và đánh giá hiệu quả các chiến dịch PR, tài trợ
Báo cáo & cải tiến

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế, Marketing, Quản trị kinh doanh
Có 3 năm làm việc ở vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực truyền thông,, thương mại điện tử
Thành thạo tiếng Trung cơ bản
Ứng viên đã làm trong ngành mĩ phẩm là ưu thế
Có khả năng nghiên cứu và phân tích thị trường
Am hiểu các nền tảng quảng cáo như Facebook Ads, Google Ads, Tiktok Ads...
Có kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng đàm phán, thuyết phục và thuyết trình tốt
Kỹ năng quản lý, giám sát, thúc đẩy nhân viên
Tư duy sáng tạo, kết hợp nhạy bén với xu hướng thị trường và ý tưởng độc đáo với các chương trình của công ty trong từng chiến dịch
Kỹ năng giải quyết vấn đề linh hoạt, chủ động
Khả năng thích nghi tốt, chịu được áp lực công việc cao

Tại XMIU TRADING JSC Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 18-25 triệu/tháng (tùy theo năng lực)
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thường xuyên tham gia vào các dự án cộng đồng có sức lan toả lớn
Được các tham gia khóa học nâng cao năng lực, phát triển kĩ năng mới.
Đóng BHXH, BHYT, Thưởng nghỉ lễ tết theo quy định nhà nước
Du lịch, nghỉ mát, team building, Year End Party…
Nghỉ lễ theo lịch quốc gia & thưởng tiền (Tết dương lịch, 8/3, 30/4, 1/5, 1/6, trung thu...).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại XMIU TRADING JSC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

XMIU TRADING JSC

XMIU TRADING JSC

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 28, Khu Tập Thể Hội Nông dân Việt Nam, Phố Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

