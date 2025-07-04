Tuyển Trưởng phòng Marketing XMIU TRADING JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

Mức lương 18 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Phố Quan Hoa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc

Xây dựng chiến lược Marketing tổng thể

Chịu trách nhiệm xây dựng và triển khai chiến lược marketing nhằm Tối ưu nguồn lực (nhân sự, ngân sách) cho từng kênh để đảm bảo kết quả performance marketing cũng như đạt được các mục tiêu về chỉ số vận hành, mục tiêu doanh số.

Lập kế hoạch chi tiết cho từng quý, đảm bảo sử dụng hiệu quả ngân sách marketing.

Đề xuất các ý tưởng sáng tạo để thu hút khách hàng mới và upsell các dịch vụ cho khách hàng hiện tại.

Tối ưu hiệu quả các hoạt động Digital Marketing với các KPI và chỉ số cụ thể để đo lường hiệu suất, tỷ lệ chuyển đổi.

Xây dựng và phát triển thương hiệu

Định vị thương hiệu phù hợp với khách hàng mục tiêu

Phát triển các chiến dịch truyền thông, tăng nhận diện và độ trung thành thương hiệu

Nghiên cứu thị trường, hành vi người dùng để tối ưu hóa nội dung truyền thông

Quản lý đội ngũ marketing

Tuyển dụng, đào tạo và phát triển team chuyên sâu theo lĩnh vực (Digital, PR, Nội dung, TMĐT...)

Đánh giá năng lực, phân công nhiệm vụ và tối ưu hiệu suất làm việc

Triển khai hoạt động marketing theo từng kênh

Quản lý nội dung và chiến dịch trên Website, Facebook, TikTok, YouTube, Shopee, Lazada...

Triển khai livestream bán hàng, khuyến mãi, event...

Quản lý ngân sách quảng cáo & hiệu quả marketing

Lập kế hoạch và giám sát chiến dịch quảng cáo đa nền tảng (Google, Facebook, TikTok,...)

Quản lý SEO, SEM, Email Marketing, Content Marketing

Đảm bảo sự nhất quán thông điệp và phân tích hiệu quả chiến dịch (CPC, CPM, ROI...)

Phát triển đối tác & PR

Xây dựng quan hệ với các đối tác truyền thông, nhà quảng cáo, KOLs

Đàm phán hợp tác, theo dõi và đánh giá hiệu quả các chiến dịch PR, tài trợ

Báo cáo & cải tiến

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế, Marketing, Quản trị kinh doanh

Có 3 năm làm việc ở vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực truyền thông,, thương mại điện tử

Thành thạo tiếng Trung cơ bản

Ứng viên đã làm trong ngành mĩ phẩm là ưu thế

Có khả năng nghiên cứu và phân tích thị trường

Am hiểu các nền tảng quảng cáo như Facebook Ads, Google Ads, Tiktok Ads...

Có kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng đàm phán, thuyết phục và thuyết trình tốt

Kỹ năng quản lý, giám sát, thúc đẩy nhân viên

Tư duy sáng tạo, kết hợp nhạy bén với xu hướng thị trường và ý tưởng độc đáo với các chương trình của công ty trong từng chiến dịch

Kỹ năng giải quyết vấn đề linh hoạt, chủ động

Khả năng thích nghi tốt, chịu được áp lực công việc cao

Quyền Lợi

Lương: 18-25 triệu/tháng (tùy theo năng lực)

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thường xuyên tham gia vào các dự án cộng đồng có sức lan toả lớn

Được các tham gia khóa học nâng cao năng lực, phát triển kĩ năng mới.

Đóng BHXH, BHYT, Thưởng nghỉ lễ tết theo quy định nhà nước

Du lịch, nghỉ mát, team building, Year End Party…

Nghỉ lễ theo lịch quốc gia & thưởng tiền (Tết dương lịch, 8/3, 30/4, 1/5, 1/6, trung thu...).

Cách Thức Ứng Tuyển

