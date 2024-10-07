Tuyển Điện tử viễn thông CÔNG TY CỔ PHẦN HTC VIỄN THÔNG QUỐC TẾ làm việc tại Hà Nội thu nhập 28 - 34 Triệu

Mức lương 28 - 34 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu Tổ hợp CNC Hanoi Telecom, ICT Park, Lô E4 – Km 27+300, Đại Lộ Thăng Long, Hà Nội., Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Điện tử viễn thông Với Mức Lương 28 - 34 Triệu

Khai báo, triển khai các chùm kênh VPN điểm/đa điểm L2, L3 trên môi trường IP/MPLS và VXLAN của mạng ISP Xử lý sự cố kênh mức 2: Các sự cố kênh và mạng mức khó được escalate bởi kỹ sư mức 1, các sự cố lỗi diện rộng, liên quan đến hạ tầng mạng hoặc thiết bị bất ổn định. Thực hiện các kế hoạch tác động, kế hoạch nâng cấp, bảo trì bảo dưỡng các thiết bị Core, Agg, Bras, các thiết bị quan trọng của mạng lưới Thực hiện mở rộng, nâng cấp mạng lưới theo kế hoạch chung được đề ra của phòng Quản trị mạng. Rà soát mạng lưới định kỳ, đưa ra các đề xuất nhằm cải thiện chất lượng mạng, cải thiện hiệu quả sử dụng mạng lưới Tham gia đào tạo, trau dồi kinh nghiệm vận hành cho các kỹ sư vận hành mức 1 Tham gia nghiên cứu, phát triển các công cụ tối ưu giám sát, khai thác vận hành mạng lưới ISP.

Với Mức Lương 28 - 34 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Điện tử Viễn thông hoặc CNTT. Có kiến thức sâu về các giao thức mạng IP như MPLS, QOS, OSPF, BGP... Có tối thiểu 04 - 05 năm kinh nghiệm khai thác vận hành mạng core ISP, mạng DC Có khả năng giao tiếp tiếng Anh mức khá, trao đổi công việc với đối tác nước ngoài qua email, chat. Chấp nhận làm việc từ xa, thực hiện các nhiệm vụ theo đúng kế hoạch và đảm bảo sẵn sàng online 24/7 khi được gọi

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HTC VIỄN THÔNG QUỐC TẾ Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia đầy đủ chế độ BHXH theo quy định Nhà nước. Các phúc lợi khác theo quy định Công ty dành cho CBNV và người thân. Được tham gia các khóa huấn luyện, đào tạo phát triển các kỹ năng chuyên môn... Môi trường làm việc có tính tự chủ cao, cấp trên luôn lắng nghe để cùng đưa ra phương án giải quyết vấn đề khi gặp khó khăn. Ngoài ra sẽ tham gia rất nhiều các hoạt động chia sẻ gắn kết nội bộ và cộng đồng (teambuilding, du lịch nghỉ dưỡng, Gala cuối năm,...).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HTC VIỄN THÔNG QUỐC TẾ

