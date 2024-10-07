Tuyển Xây dựng CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KINDEN VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 2A - 4A Tôn Đức Thắng quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Kết hợp hệ thống HVAC với các hệ thống khác (điện, nước, PCCC, kiến trúc, kết cấu).

- Làm việc với các nhóm BIM để phát triển và triển khai quy trình BIM cụ thể cho dự án, Kế hoạch Thực hiện BIM (BEP) và quản lý dữ liệu.

- Kiểm tra bản vẽ và mô hình để đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn BIM và yêu cầu của dự án.

- Duy trì thư viện BIM cho riêng từng dự án và phát triển các nhóm mới theo yêu cầu. Đồng thời thực hiện các công việc cụ thể khác của dự án.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học hoặc Cao đẳng ngành Kỹ sư HVAC.

- Ứng viên có kinh nghiệm từ 4 năm trở lên về BIM với Revit MEP.

- Quan tâm đến BIM và sử dụng công nghệ hiện đại để tối ưu hóa quy trình làm việc.

- Kỹ năng giao tiếp và hợp tác, có khả năng làm việc hiệu quả trong môi trường nhóm.

- Kinh nghiệm với các phần mềm BIM khác (Navisworks, Revizto, BIMCollab) là một lợi thế.

- Có kiến thức về Revit API, Dynamo là một lợi thế.

- Làm việc tại văn phòng dự án của công ty.

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KINDEN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 20 triệu trở lên tùy kinh nghiệm

- Có xe đưa đón đi công tác dự án

- Làm việc trong môi trường năng động và chuyên nghiệp

- Tham gia BHXH theo quy định và tham gia BH Tai nạn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KINDEN VIỆT NAM

