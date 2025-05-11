Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG AN VIỆT PHÁT làm việc tại Bình Định thu nhập 12 - 14 Triệu

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Định: Cụm Công nghiệp Tây Xuân, Tây Sơn, Huyện Tây Sơn

1.Là thành viên của Ban Quản lý dự án, chịu sự quản lý của trưởng ban dự án.

2. Chịu trách nhiệm về mặt kỹ thuật xây dựng trong phạm vi thiết kế, thi công, lắp đặt

xuyên suốt dự án.

3. Tham mưu, đề xuất với ban lãnh đạo các vấn đề liên quan đến cải tiến hiệu quả xây dựng,

phương pháp thi công, đóng góp, xây dựng, hoàn thiện hệ thống nhà máy.

4. Tham gia công việc lập đầu bài thầu, thang điểm chấm thầu, đánh giá, lựa chọn nhà thầu

thiết kế, thi công.

5. Lập kế hoạch về tiến độ, quản lý thi công xây dựng đảm bảo theo đúng kế hoạch tổng thể.

6. Phối hợp cùng các thành viên ban giám sát và quản lý chất lượng và tiến độ xây dựng, đảm

bảo vệ sinh và an toàn lao động.

7. Kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh, chậm tiến độ hoặc báo cáo với lãnh đạo xin chỉ thị

xử lý.

8. Thực hiện công tác báo cáo, công tác nghiệm thu và thanh quyết toán phần việc được giao;

9. Ký xác nhận các hồ sơ chất lượng, hồ sơ thanh toán, phát sinh tăng - giảm, đề xuất, duyệt

mẫu, biện pháp thi công phần việc được phân công quản lý của dự án trước khi trình lãnh

đạo Ban.

10. Các công việc khác trong phạm vi công việc theo yêu cầu của cấp trê

Tốt Nghiệp Đại học trở lên, chuyên nghành Xây dựng; Kỹ thuật xây dựng; Vật liệu; Kết cấu

Có 3 năm kinh nghiệm về lĩnh vực giám sát thi công, lắp đặt và vận hành dây chuyển máy móc

Thành thạo Autocad (bắt buộc) và các phần mềm chuyên ngành khác

Thành thạo các phần mềm tin học văn phòng MS Offices; Sử dụng MS project là một lợi thế.

Kỹ năng tổ chức tốt, có khả năng sắp quản lý và xếp công việc. Ưu tiên có kỹ năng quản lý dự án Kỹ năng xử lý tình huống, giải quyết vấn đề tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG AN VIỆT PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp trong môi trường năng động.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.

