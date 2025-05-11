Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG AN VIỆT PHÁT làm việc tại Bình Định thu nhập 12 - 14 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG AN VIỆT PHÁT
Ngày đăng tuyển: 11/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG AN VIỆT PHÁT

Kỹ sư xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG AN VIỆT PHÁT

Mức lương
12 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Định: Cụm Công nghiệp Tây Xuân, Tây Sơn, Huyện Tây Sơn

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

1.Là thành viên của Ban Quản lý dự án, chịu sự quản lý của trưởng ban dự án.
2. Chịu trách nhiệm về mặt kỹ thuật xây dựng trong phạm vi thiết kế, thi công, lắp đặt
xuyên suốt dự án.
3. Tham mưu, đề xuất với ban lãnh đạo các vấn đề liên quan đến cải tiến hiệu quả xây dựng,
phương pháp thi công, đóng góp, xây dựng, hoàn thiện hệ thống nhà máy.
4. Tham gia công việc lập đầu bài thầu, thang điểm chấm thầu, đánh giá, lựa chọn nhà thầu
thiết kế, thi công.
5. Lập kế hoạch về tiến độ, quản lý thi công xây dựng đảm bảo theo đúng kế hoạch tổng thể.
6. Phối hợp cùng các thành viên ban giám sát và quản lý chất lượng và tiến độ xây dựng, đảm
bảo vệ sinh và an toàn lao động.
7. Kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh, chậm tiến độ hoặc báo cáo với lãnh đạo xin chỉ thị
xử lý.
8. Thực hiện công tác báo cáo, công tác nghiệm thu và thanh quyết toán phần việc được giao;
9. Ký xác nhận các hồ sơ chất lượng, hồ sơ thanh toán, phát sinh tăng - giảm, đề xuất, duyệt
mẫu, biện pháp thi công phần việc được phân công quản lý của dự án trước khi trình lãnh
đạo Ban.
10. Các công việc khác trong phạm vi công việc theo yêu cầu của cấp trê

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt Nghiệp Đại học trở lên, chuyên nghành Xây dựng; Kỹ thuật xây dựng; Vật liệu; Kết cấu
Có 3 năm kinh nghiệm về lĩnh vực giám sát thi công, lắp đặt và vận hành dây chuyển máy móc
Thành thạo Autocad (bắt buộc) và các phần mềm chuyên ngành khác
Thành thạo các phần mềm tin học văn phòng MS Offices; Sử dụng MS project là một lợi thế.
Kỹ năng tổ chức tốt, có khả năng sắp quản lý và xếp công việc. Ưu tiên có kỹ năng quản lý dự án Kỹ năng xử lý tình huống, giải quyết vấn đề tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG AN VIỆT PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực
Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp trong môi trường năng động.
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG AN VIỆT PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG AN VIỆT PHÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG AN VIỆT PHÁT

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 62-70, đường B4, Khu đô thị Sala, P. An Lợi Đông, TP. Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

