Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC làm việc tại Thái Bình thu nhập 25 - 26 Triệu

Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC
Ngày đăng tuyển: 20/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/04/2025
Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC

Kỹ sư xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC

Mức lương
25 - 26 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Thái Bình:

- Thái Bình, Thành phố Thái Bình

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 25 - 26 Triệu

- Kiểm tra các bản vẽ, số lượng đảm bảo tính chính xác.
- Bóc tách khối lượng, lập dự toán xây dựng cơ bản, dự toán thi công công trình. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm nhà xưởng.
- Thực hiện bản vẽ shop drawing hoặc bản vẽ detail nếu có yêu cầu.
- Lập hồ sơ mời thầu, dự thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu.
- Thường xuyên cập nhật số liệu, đơn giá xây dựng hiện hành.
- Thực hiện thanh toán và quyết toán công trình.
- Các công việc khác liên quan theo yêu cầu của trưởng bộ phận.
LÀM VIỆC TẠI THÁI BÌNH

Với Mức Lương 25 - 26 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học, cao đẳng hệ chính quy chuyên ngành xây dựng, kinh tế xây dựng.
- Có 2 năm kinh nghiệm trở lên làm vị trí tương đương.
- Đọc hiểu bản vẽ tốt.
- Nắm vững quy trình hồ sơ quản lý chất lượng và thanh quyết toán.
- Biết sử dụng các phần mềm cơ bản: Ms Office, Adobe Reader, Autocad. Biết dùng các phần mềm như Tekla, Revit là một lợi thế.
- Trình độ tiếng Anh khá: Có thể đọc hiểu bản vẽ, giao tiếp được.
- Có sức khỏe tốt, có khả năng làm việc độc lập dưới áp lực cao.
- Ham học hỏi, cầu tiến, có nguyện vọng làm việc gắn bó lâu dài với công ty.

Tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC Thì Được Hưởng Những Gì

- Ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần hoặc theo sự phân công của BĐH dự án
- Mức lương chính thức: 25 trđ bao gồm all in.
- Thử việc: 01 tháng (Thời gian thử việc hưởng 85% mức lương chính thức).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC

Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: P 1507, 15 Floor, Chamrvit Tower, 117 Tran Duy Hung. Cau Giay District, HaNoi, VietNam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

