Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC làm việc tại Thái Bình thu nhập 25 - 26 Triệu

Mức lương 25 - 26 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Thái Bình: - Thái Bình, Thành phố Thái Bình

Kỹ sư xây dựng

- Kiểm tra các bản vẽ, số lượng đảm bảo tính chính xác.

- Bóc tách khối lượng, lập dự toán xây dựng cơ bản, dự toán thi công công trình. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm nhà xưởng.

- Thực hiện bản vẽ shop drawing hoặc bản vẽ detail nếu có yêu cầu.

- Lập hồ sơ mời thầu, dự thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu.

- Thường xuyên cập nhật số liệu, đơn giá xây dựng hiện hành.

- Thực hiện thanh toán và quyết toán công trình.

- Các công việc khác liên quan theo yêu cầu của trưởng bộ phận.

LÀM VIỆC TẠI THÁI BÌNH

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp đại học, cao đẳng hệ chính quy chuyên ngành xây dựng, kinh tế xây dựng.

- Có 2 năm kinh nghiệm trở lên làm vị trí tương đương.

- Đọc hiểu bản vẽ tốt.

- Nắm vững quy trình hồ sơ quản lý chất lượng và thanh quyết toán.

- Biết sử dụng các phần mềm cơ bản: Ms Office, Adobe Reader, Autocad. Biết dùng các phần mềm như Tekla, Revit là một lợi thế.

- Trình độ tiếng Anh khá: Có thể đọc hiểu bản vẽ, giao tiếp được.

- Có sức khỏe tốt, có khả năng làm việc độc lập dưới áp lực cao.

- Ham học hỏi, cầu tiến, có nguyện vọng làm việc gắn bó lâu dài với công ty.

Tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC Thì Được Hưởng Những Gì

- Ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần hoặc theo sự phân công của BĐH dự án

- Mức lương chính thức: 25 trđ bao gồm all in.

- Thử việc: 01 tháng (Thời gian thử việc hưởng 85% mức lương chính thức).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC

