Tuyển Kỹ sư điện tử viễn thông Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Kiên Giang thu nhập 8 - 15 Triệu

Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Ngày đăng tuyển: 20/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company

Kỹ sư điện tử viễn thông

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Kiên Giang: Hòn Đất ...và 10 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện tử viễn thông Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Triển khai và bảo trì đường truyền Internet, Camera đến nhà khách hàng.
Hỗ trợ kỹ thuật tại nhà khách hàng khi có sự cố về Internet, Truyền hình FPT Play hoặc bảo trì dịch vụ theo yêu cầu của khách hàng về các sự cố khác.
Kiểm tra, sửa chữa hệ thống viễn thông và thu hồi các thiết bị khi khách hàng không còn nhu cầu sử dụng dịch vụ.
Thu cước và tư vấn đóng cước dịch vụ Internet, truyền hình FPT Play trên địa bàn được phân công.
Thấu cảm, tạo ra những tương tác, trải nghiệm cá nhân hóa tới khách hàng trên các kênh ở mọi điểm chạm.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có sức khỏe tốt, tuổi từ 18 – 35.
Siêng năng, có phương tiện di chuyển cá nhân.
Tốt nghiệp Trường Nghề, Trung cấp trở lên chuyên ngành Điện: Điện – điện tử, Điện công nghiệp, Điện tử Công nghiệp, Điện dân dụng, Điện lạnh, Điện tử viễn thông... hoặc các chuyên ngành liên quan về điện.
Điện – điện tử, Điện công nghiệp, Điện tử Công nghiệp, Điện dân dụng, Điện lạnh, Điện tử viễn thôn
Ham học hỏi, chịu khó và nhiệt tình với công việc.
Tính tình thật thà, cẩn thận và kiên nhẫn.
Có tư duy luôn lấy khách hàng làm trọng tâm.

Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc ổn định lâu dài, hỗ trợ khu vực làm việc gần nhà.
Đào tạo 1 kèm 1, cơ hội phát triển và thăng tiến.
Khen thưởng: Lương tháng 13 và thưởng thi đua, thưởng top nhân viên xuất sắc của năm.
Chế độ nghỉ phép: 12 ngày/năm và nghỉ mát, teambuilding cùng nhiều trải nghiệm với các CLB sở thích, chuyên môn, thể dục thể thao...
Chế độ bảo hiểm: BHYT, BHXH, BHTN, BH tai nạn 24/24, khám sức khỏe định kỳ và an toàn lao động.
Đặc biệt chính sách bảo hiểm PNC Care dành riêng cho CBNV Phương Nam.
Các chế độ khác: Theo Luật Lao động Việt Nam và Quy định tài chính của công ty
Thuộc biên chế công ty TNHH MTV DV Viễn thông Phương Nam (Đối tác độc quyền của FPT Telecom).
Ghi chú: PNC Telecom không thu bất kỳ chi phí nào của Ứng viên trong quá trình tuyển dụng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company

Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, tòa nhà FPT, Phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

