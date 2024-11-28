Tuyển Kỹ Thuật Viên thu nhập 9 - 14 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tuyển Kỹ Thuật Viên thu nhập 9 - 14 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ FOOBLA
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/12/2024
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ FOOBLA

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ FOOBLA

Mức lương
9 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: cụm CN vừa và nhỏ Từ Liêm, phường Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 9 - 14 Triệu

Nắm rõ quy trình sản xuất của từng sản phẩm, tiếp nhận yêu cầu phát triển sản phẩm mới hoặc cập nhật sản phẩm cũ từ Idea Creator và Leader.
Tham gia vào quy trình sản xuất mẫu, theo dõi, đánh giá, đôn đốc và cập nhật tiến độ thực hiện của Nhà máy về việc sản xuất sản phẩm mẫu.
Thu thập và tổng hợp đánh giá của sản phẩm mẫu.
Cung cấp thông tin kỹ thuật của sản phẩm, nguyên vật liệu và quy trình sản xuất của sản phẩm.
Lên phương án đóng gói, tối ưu đóng gói, hoàn thiện sản phẩm.
Chịu trách nhiệm làm và kiểm tra sản phẩm sản xuất theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật và yêu cầu.
Phối hợp tổ trưởng sản xuất và QC kiểm tra (thông số, nguyên phụ liệu, hình dáng ...) sản phẩm hoàn chỉnh lần đầu tiên khi đưa ra sản xuất đại trà
Các yêu cầu công việc khác theo phân công của Leader

Với Mức Lương 9 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 1 năm ở lĩnh vực RND
Ưu tiên ứng viên Nam có hiểu biết hoặc có background về Sản xuất/Ngành hàng Home Decor, xử lý mẫu và sản xuất.
Có kinh nghiệm tìm nguồn nguyên vật liệu và hiểu biết về giá thành sản xuất của các sản phẩm Home Decor là một lợi thế.
Biết cơ bản về các phần mềm thiết kế như Adobe Photoshop, Illustrator, AutoCAD ...
Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt
Chăm chỉ, ham học hỏi

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ FOOBLA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: upto 700$
Performance review hàng năm
Môi trường có văn hóa "Mở", mọi người đều được thoải mái feedback, đưa ra ý kiến đóng góp.
Được tư vấn và chia sẻ về phát triển năng lực và nghề nghiệp bản thân.
Hưởng các chế độ, phúc lợi: Lương tháng 13; Thưởng OKR hàng tháng
Thưởng lễ tết, thưởng thâm niên; 12 ngày phép năm; Phúc lợi và phụ cấp khác; BHXH, BHYT, BHTN
Phí đỗ xe miễn phí trong tòa nhà
Sử dụng miễn phí đồ uống tại khu sinh hoạt của Công ty
Được cung cấp máy tính để bàn, đồ dùng văn phòng cần thiết
Hoạt động nội bộ: du lịch hàng năm, teambuilding (hàng quý), liên hoan sinh nhật (hàng tháng)
Tham gia các Câu lạc bộ của Công ty: CLB yoga, CLB bi lắc, CLB cầu lông, CLB chạy bộ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ FOOBLA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ FOOBLA

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ FOOBLA

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, Tòa nhà CT1B thuộc Dự án Mon City (Hải Đăng City), Đường Hàm Nghi, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ky-thuat-vien-thu-nhap-9-14-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job259012
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng công ty

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ FOOBLA
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ FOOBLA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Hạn nộp: 27/09/2025
Hà Nội Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ FOOBLA
Tuyển Kỹ Thuật Viên thu nhập 9 - 14 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ FOOBLA
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ AACHEN SV
Tuyển Chủ Quản thu nhập Tới 30 triệu Toàn thời gian tại Hải Phòng
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ AACHEN SV
Hạn nộp: 31/01/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Tới 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ AACHEN SV
Tuyển Chủ Quản thu nhập Tới 30 triệu Toàn thời gian tại Hải Phòng
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ AACHEN SV
Hạn nộp: 31/01/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Tới 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SINTE NAM ĐỊNH
Tuyển Tiếng Trung thu nhập 9 - 12 triệu Toàn thời gian tại Nam Định
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SINTE NAM ĐỊNH
Hạn nộp: 31/01/2025
Nam Định Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐA PHƯƠNG THỨC NAM MEKONG
Tuyển Quản Lý thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Đồng Nai
CÔNG TY TNHH ĐA PHƯƠNG THỨC NAM MEKONG
Hạn nộp: 25/12/2024
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH công nghệ Jinye Việt Nam
Tuyển Nhân Viên Thu Mua thu nhập 18 - 30 triệu Toàn thời gian tại Bắc Giang
Công ty TNHH công nghệ Jinye Việt Nam
Hạn nộp: 31/01/2025
Bắc Giang Đã hết hạn 18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TANAKA PRECISION VIỆT NAM
Tuyển Nhân Viên Sản Xuất thu nhập 8 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hưng Yên
CÔNG TY TNHH TANAKA PRECISION VIỆT NAM
Hạn nộp: 22/12/2024
Hưng Yên Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NEWEB VIỆT NAM
Tuyển Kỹ Sư thu nhập 650 - 1200 USD Toàn thời gian tại Hà Nam
CÔNG TY TNHH NEWEB VIỆT NAM
Hạn nộp: 19/12/2024
Hà Nam Đã hết hạn 650 - 1,200 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ MEIKO
Tuyển Tiếng Anh thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ MEIKO
Hạn nộp: 19/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Viện Công nghệ Đo lường và Chất chuẩn
Tuyển Cán Bộ Kỹ Thuật thu nhập 9 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Viện Công nghệ Đo lường và Chất chuẩn
Hạn nộp: 15/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company làm việc tại Cần Thơ thu nhập 9 - 14 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company
Hạn nộp: 20/09/2025
Cần Thơ Còn 6 ngày để ứng tuyển 9 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ FOOBLA
Tuyển Kỹ Thuật Viên thu nhập 9 - 14 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ FOOBLA
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ AACHEN SV
Tuyển Chủ Quản thu nhập Tới 30 triệu Toàn thời gian tại Hải Phòng
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ AACHEN SV
Hạn nộp: 31/01/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Tới 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ AACHEN SV
Tuyển Chủ Quản thu nhập Tới 30 triệu Toàn thời gian tại Hải Phòng
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ AACHEN SV
Hạn nộp: 31/01/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Tới 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SINTE NAM ĐỊNH
Tuyển Tiếng Trung thu nhập 9 - 12 triệu Toàn thời gian tại Nam Định
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SINTE NAM ĐỊNH
Hạn nộp: 31/01/2025
Nam Định Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐA PHƯƠNG THỨC NAM MEKONG
Tuyển Quản Lý thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Đồng Nai
CÔNG TY TNHH ĐA PHƯƠNG THỨC NAM MEKONG
Hạn nộp: 25/12/2024
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH công nghệ Jinye Việt Nam
Tuyển Nhân Viên Thu Mua thu nhập 18 - 30 triệu Toàn thời gian tại Bắc Giang
Công ty TNHH công nghệ Jinye Việt Nam
Hạn nộp: 31/01/2025
Bắc Giang Đã hết hạn 18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TANAKA PRECISION VIỆT NAM
Tuyển Nhân Viên Sản Xuất thu nhập 8 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hưng Yên
CÔNG TY TNHH TANAKA PRECISION VIỆT NAM
Hạn nộp: 22/12/2024
Hưng Yên Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NEWEB VIỆT NAM
Tuyển Kỹ Sư thu nhập 650 - 1200 USD Toàn thời gian tại Hà Nam
CÔNG TY TNHH NEWEB VIỆT NAM
Hạn nộp: 19/12/2024
Hà Nam Đã hết hạn 650 - 1,200 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ MEIKO
Tuyển Tiếng Anh thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ MEIKO
Hạn nộp: 19/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Viện Công nghệ Đo lường và Chất chuẩn
Tuyển Cán Bộ Kỹ Thuật thu nhập 9 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Viện Công nghệ Đo lường và Chất chuẩn
Hạn nộp: 15/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất