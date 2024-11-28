Tuyển Kỹ Thuật Viên thu nhập 9 - 14 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 9 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: cụm CN vừa và nhỏ Từ Liêm, phường Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 9 - 14 Triệu

Nắm rõ quy trình sản xuất của từng sản phẩm, tiếp nhận yêu cầu phát triển sản phẩm mới hoặc cập nhật sản phẩm cũ từ Idea Creator và Leader.

Tham gia vào quy trình sản xuất mẫu, theo dõi, đánh giá, đôn đốc và cập nhật tiến độ thực hiện của Nhà máy về việc sản xuất sản phẩm mẫu.

Thu thập và tổng hợp đánh giá của sản phẩm mẫu.

Cung cấp thông tin kỹ thuật của sản phẩm, nguyên vật liệu và quy trình sản xuất của sản phẩm.

Lên phương án đóng gói, tối ưu đóng gói, hoàn thiện sản phẩm.

Chịu trách nhiệm làm và kiểm tra sản phẩm sản xuất theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật và yêu cầu.

Phối hợp tổ trưởng sản xuất và QC kiểm tra (thông số, nguyên phụ liệu, hình dáng ...) sản phẩm hoàn chỉnh lần đầu tiên khi đưa ra sản xuất đại trà

Các yêu cầu công việc khác theo phân công của Leader

Với Mức Lương 9 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 1 năm ở lĩnh vực RND

Ưu tiên ứng viên Nam có hiểu biết hoặc có background về Sản xuất/Ngành hàng Home Decor, xử lý mẫu và sản xuất.

Có kinh nghiệm tìm nguồn nguyên vật liệu và hiểu biết về giá thành sản xuất của các sản phẩm Home Decor là một lợi thế.

Biết cơ bản về các phần mềm thiết kế như Adobe Photoshop, Illustrator, AutoCAD ...

Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt

Chăm chỉ, ham học hỏi

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ FOOBLA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: upto 700$

Performance review hàng năm

Môi trường có văn hóa "Mở", mọi người đều được thoải mái feedback, đưa ra ý kiến đóng góp.

Được tư vấn và chia sẻ về phát triển năng lực và nghề nghiệp bản thân.

Hưởng các chế độ, phúc lợi: Lương tháng 13; Thưởng OKR hàng tháng

Thưởng lễ tết, thưởng thâm niên; 12 ngày phép năm; Phúc lợi và phụ cấp khác; BHXH, BHYT, BHTN

Phí đỗ xe miễn phí trong tòa nhà

Sử dụng miễn phí đồ uống tại khu sinh hoạt của Công ty

Được cung cấp máy tính để bàn, đồ dùng văn phòng cần thiết

Hoạt động nội bộ: du lịch hàng năm, teambuilding (hàng quý), liên hoan sinh nhật (hàng tháng)

Tham gia các Câu lạc bộ của Công ty: CLB yoga, CLB bi lắc, CLB cầu lông, CLB chạy bộ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ FOOBLA

