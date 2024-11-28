Tuyển Kỹ Thuật Viên thu nhập 9 - 14 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ FOOBLA
- Hà Nội: cụm CN vừa và nhỏ Từ Liêm, phường Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 9 - 14 Triệu
Nắm rõ quy trình sản xuất của từng sản phẩm, tiếp nhận yêu cầu phát triển sản phẩm mới hoặc cập nhật sản phẩm cũ từ Idea Creator và Leader.
Tham gia vào quy trình sản xuất mẫu, theo dõi, đánh giá, đôn đốc và cập nhật tiến độ thực hiện của Nhà máy về việc sản xuất sản phẩm mẫu.
Thu thập và tổng hợp đánh giá của sản phẩm mẫu.
Cung cấp thông tin kỹ thuật của sản phẩm, nguyên vật liệu và quy trình sản xuất của sản phẩm.
Lên phương án đóng gói, tối ưu đóng gói, hoàn thiện sản phẩm.
Chịu trách nhiệm làm và kiểm tra sản phẩm sản xuất theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật và yêu cầu.
Phối hợp tổ trưởng sản xuất và QC kiểm tra (thông số, nguyên phụ liệu, hình dáng ...) sản phẩm hoàn chỉnh lần đầu tiên khi đưa ra sản xuất đại trà
Các yêu cầu công việc khác theo phân công của Leader
Với Mức Lương 9 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên ứng viên Nam có hiểu biết hoặc có background về Sản xuất/Ngành hàng Home Decor, xử lý mẫu và sản xuất.
Có kinh nghiệm tìm nguồn nguyên vật liệu và hiểu biết về giá thành sản xuất của các sản phẩm Home Decor là một lợi thế.
Biết cơ bản về các phần mềm thiết kế như Adobe Photoshop, Illustrator, AutoCAD ...
Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt
Chăm chỉ, ham học hỏi
Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ FOOBLA Thì Được Hưởng Những Gì
Performance review hàng năm
Môi trường có văn hóa "Mở", mọi người đều được thoải mái feedback, đưa ra ý kiến đóng góp.
Được tư vấn và chia sẻ về phát triển năng lực và nghề nghiệp bản thân.
Hưởng các chế độ, phúc lợi: Lương tháng 13; Thưởng OKR hàng tháng
Thưởng lễ tết, thưởng thâm niên; 12 ngày phép năm; Phúc lợi và phụ cấp khác; BHXH, BHYT, BHTN
Phí đỗ xe miễn phí trong tòa nhà
Sử dụng miễn phí đồ uống tại khu sinh hoạt của Công ty
Được cung cấp máy tính để bàn, đồ dùng văn phòng cần thiết
Hoạt động nội bộ: du lịch hàng năm, teambuilding (hàng quý), liên hoan sinh nhật (hàng tháng)
Tham gia các Câu lạc bộ của Công ty: CLB yoga, CLB bi lắc, CLB cầu lông, CLB chạy bộ...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ FOOBLA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
