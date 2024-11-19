Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt Công ty TNHH Thang Máy Mitsubishi Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Thang Máy Mitsubishi Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 19/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/12/2024
Công ty TNHH Thang Máy Mitsubishi Việt Nam

Kỹ thuật viên lắp đặt

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ thuật viên lắp đặt Tại Công ty TNHH Thang Máy Mitsubishi Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 60 Trường Sơn, Phường 2, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kỹ thuật viên lắp đặt Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Thực hiện công việc lắp đặt/bảo trì thang máy – thang cuốn của thương hiệu Mitsubishi theo chỉ dẫn của Trưởng nhóm.
2. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1.Độ tuổi: 19 - 27 tuổi.
2.Tốt nghiệp Trung cấp/Cao Đẳng chuyên ngành Điện- Điện tử/ Cơ điện tử/ Cơ khí hoặc các chuyên ngành kỹ thuật liên quan.
3.Không yêu cầu kinh nghiệm.
4.Sức khoẻ tốt, siêng năng, chấp nhận đi công tác.

Tại Công ty TNHH Thang Máy Mitsubishi Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc 1 tháng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thang Máy Mitsubishi Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thang Máy Mitsubishi Việt Nam

Công ty TNHH Thang Máy Mitsubishi Việt Nam

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: - Trụ sở chính: 60 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM. - Chi Nhánh Hà Nội: Lầu 5, Tòa nhà Handico, Khu đô thị mới Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. - Chi nhánh Đà Nẵng: Lầu 11, Tòa nhà Thành Lợi, 249 Nguyễn Văn Linh, Phườ

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

