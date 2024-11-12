Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty Công ty cổ phần Hợp Nhất Quốc tế Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tài xế doanh nghiệp/công ty Tại Công ty cổ phần Hợp Nhất Quốc tế Pro Company
Mức lương
11 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Tài xế doanh nghiệp/công ty Với Mức Lương 11 - 13 Triệu
Lái xe ô tô đưa đón cán bộ nhân viên của công ty khi có công việc phát sinh.
Bảo quản, vệ sinh xe ô tô, đảm bảo xe luôn sạch sẽ, hoạt động tốt.
Kiểm tra tình trạng xe trước khi xuất phát, đảm bảo an toàn cho hành khách và bản thân.
Tuân thủ luật lệ giao thông, đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông.
Triển khai thực hiện sửa chữa các công việc kỹ thuật văn phòng và chăm sóc cây xanh cùng với tổ xe hành chính
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 11 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam, tuổi từ 25-45. Sức khoẻ tốt
- Trình độ từ Trung Cấp, Có bằng lái xe hạng B2
- Hoà đồng, trung thực, có trách nhiệm, nhiệt tình trong công việc
- Thông thuộc đường đi trong Hà Nội và các tỉnh lân cận.
Tại Công ty cổ phần Hợp Nhất Quốc tế Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cam kêt: 11 triệu
- Xét tăng lương 2 lần/năm (700.000đ/ lần)
- Lương tháng 13 trung bình 2 tháng lương + + quà Tết cho gia đình ( TV: 500k; dưới 6 tháng: 2 tr; dưới 1 năm: 3 triệu; 1 - 3 năm: 4 triệu ........). Thưởng ngành/ phòng/ lao động xuất sắc/ lao động tốt....
- Thưởng các ngày Lễ, Tết, sinh nhật, trợ cấp,...
- Chế độ BHXH đầy đủ theo quy định của Nhà nước
- Đi du lịch 1 năm/ lần. Định mức 3.000.000
Thời gian làm việc: 6 ngày/ tuần
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Hợp Nhất Quốc tế Pro Company
