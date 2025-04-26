Tuyển Lập trình viên iOS Braly JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 700 USD

Braly JSC
Ngày đăng tuyển: 26/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/05/2025
Braly JSC

Lập trình viên iOS

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên iOS Tại Braly JSC

Mức lương
Đến 700 USD
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 4 Tòa Garden Hill, số 99 Trần Bình, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Lập trình viên iOS Với Mức Lương Đến 700 USD

Phát triển ứng dụng trên nền tảng iOS sử dụng ngôn ngữ Swift.
Học hỏi và tham gia toàn bộ quy trình phát triển một ứng dụng để đưa lên App Store.
Phát triển ứng dụng theo hướng linh hoạt, có cấu trúc tốt, đảm bảo mã nguồn và thư viện có thể tái sử dụng trong tương lai.
Tối ưu hóa hiệu năng và trải nghiệm người dùng cho ứng dụng.
Liên tục cập nhật xu hướng công nghệ mới, chủ động áp dụng vào công việc thực tế nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm.

Với Mức Lương Đến 700 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc các ngành liên quan.
Có từ 6 tháng đến 1 năm làm việc lập trình ứng dụng iOS sử dụng Swift.
Hiểu biết tốt về kiến trúc ứng dụng iOS (MVC, MVVM, ...).
Nắm chắc kiến thức về Lập trình hướng đối tượng (OOP), Cấu trúc dữ liệu và Thuật toán.
Tư duy logic tốt, có khả năng phân tích và giải quyết vấn đề chủ động.
Thành thạo làm việc nhóm, tự tin làm việc độc lập, luôn chủ động tự học hỏi và cập nhật công nghệ mới.
Có niềm đam mê phát triển sản phẩm thực thụ, mong muốn xây dựng app được người dùng yêu thích.
Lợi thế nếu bạn dự án cá nhân trên GitHub.

Tại Braly JSC Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn lên đến 700$/tháng.
Thử việc tối đa 02 tháng 100% lương, có phép trong thời gian thử việc.
Phụ cấp xăng xe, ăn trưa hàng tháng.
Tháng lương 13, Thưởng Tết Âm Lịch từ 01 - 05 tháng lương.
Thưởng các ngày lễ: 30/04, 01/05, 02/09, Tết Dương, 08/03, 20/10,... áp dụng cho tất cả nhân sự (chính thức, thử việc, thực tập sinh).
Được cung cấp hoàn toàn trang thiết bị phù hợp với vị trí công việc.
Review hiệu suất & lương thưởng định kỳ 2 lần/năm (tháng 1 & tháng 7).
Bảo hiểm, nghỉ lễ, phúc lợi đầy đủ theo quy định pháp luật, được cung cấp các gói khám sức khỏe định kỳ khi trở thành nhân viên chính thức.
Startup năng động, tinh thần sáng tạo và nhiệt huyết.
Được đào tạo bởi các leader giàu kinh nghiệm từng làm tại các công ty Tech lớn.
Cơ hội phát triển và tham gia vào các sản phẩm có hàng triệu - chục triệu người dùng trên toàn cầu.
Miễn phí trà, cafe, nước ngọt tại Pantry.
Có cơ hội tham gia rất nhiều các CLB do công ty tổ chức và tài trợ: Bóng đá, bóng bàn, Bi-a, Board game, Chạy bộ, cầu lông....
Khu vực vui chơi với Bàn Bi-a siêu xịn, bàn bóng bàn, PS4 và nhiều bộ môn hấp dẫn khác
Team building/du lịch mỗi 3 tháng – Công ty tài trợ 100% chi phí
Team building/du lịch mỗi 3 tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Braly JSC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Braly JSC

Braly JSC

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 12 Mễ Trì Hạ, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

