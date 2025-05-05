Tuyển Lập trình viên iOS Công ty Cổ phần Atomi Digital làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 7 Đào Duy Anh, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Lập trình viên iOS Với Mức Lương Thỏa thuận

Trực tiếp tham gia các dự án lập trình ứng dụng di động.

Làm việc với các chuyên gia công nghệ và Lập trình viên có nhiều năm kinh nghiệm, cơ hội để trau dồi kiến thức về lập trình trên di động.

Thực hiện các công việc khác theo phân công của Quản lý trực tiếp

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kiến thức nền tảng tốt trong lập trình như: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật.

Có từ 3 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực lập trình iOS

Hiểu biết tốt OOP và có thể học nhanh công nghệ mới.

Có mong muốn phát triển nghề nghiệp trong công nghệ lập trình di động: iOS.

Có tinh thần trách nhiệm, ham hiểu biết, chủ động trong công việc, có tinh thần làm việc nhóm tốt.

Tại Công ty Cổ phần Atomi Digital Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc từ T2-T6, nghỉ T7-CN

Lương thỏa thuận theo năng lực, thưởng Tết từ 2-5 tháng lương.

Review lương tối thiểu 1 lần/năm

Du lịch nghỉ mát, team building nhiều lần trong năm

Ăn trưa, café đồ ăn nhẹ miễn phí tại văn phòng

Khám sức khỏe định kì hàng năm

BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật hiện hành.

Được thử thách trong các dự án lớn, có cơ hội khẳng định năng lực bản thân và phát triển sự nghiệp

Môi trường làm việc thân thiện, năng động, sáng tạo, khuyến khích phát triển cá nhân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Atomi Digital

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin