Tuyển Lập trình viên iOS CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALLSOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 70 ngõ 27 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Lập trình viên iOS Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Phát triển ứng dụng cho hệ điều hành IOS theo thiết kế có sẵn sử dụng UIKit hoặc SwiftUI

Nâng cấp, bảo trì ứng dụng có sẵn

Nghiên cứu công nghệ, giải pháp cho các sản phẩm mới

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp hoặc chuẩn bị tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ thông tin

Nắm vững ngôn ngữ lập trình Swift

Chăm chỉ, trung thực, ham học hỏi

Vui vẻ hòa đồng với mọi người

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALLSOFT Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia phát triển những ứng dụng thực tế cho hàng triệu người dùng

Được hướng dẫn, hỗ trợ nâng cao khả năng chuyên môn

Trang bị thiết bị làm việc

Hỗ trợ ăn trưa, đi lại

Đóng bảo hiểm theo quy định nhà nước

Thưởng sản phẩm, lễ tết, tháng lương 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALLSOFT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin