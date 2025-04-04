Tuyển Lập trình viên iOS CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALLSOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên iOS Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALLSOFT
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 70 ngõ 27 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Lập trình viên iOS Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Phát triển ứng dụng cho hệ điều hành IOS theo thiết kế có sẵn sử dụng UIKit hoặc SwiftUI
Nâng cấp, bảo trì ứng dụng có sẵn
Nghiên cứu công nghệ, giải pháp cho các sản phẩm mới
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp hoặc chuẩn bị tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ thông tin
Nắm vững ngôn ngữ lập trình Swift
Chăm chỉ, trung thực, ham học hỏi
Vui vẻ hòa đồng với mọi người
Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALLSOFT Thì Được Hưởng Những Gì
Được tham gia phát triển những ứng dụng thực tế cho hàng triệu người dùng
Được hướng dẫn, hỗ trợ nâng cao khả năng chuyên môn
Trang bị thiết bị làm việc
Hỗ trợ ăn trưa, đi lại
Đóng bảo hiểm theo quy định nhà nước
Thưởng sản phẩm, lễ tết, tháng lương 13
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALLSOFT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
