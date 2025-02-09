Tuyển Lập trình viên iOS Công ty Cổ phần Infinity Technologies Global làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu

Tuyển Lập trình viên iOS Công ty Cổ phần Infinity Technologies Global làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu

Công ty Cổ phần Infinity Technologies Global
Ngày đăng tuyển: 09/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/03/2025
Công ty Cổ phần Infinity Technologies Global

Lập trình viên iOS

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên iOS Tại Công ty Cổ phần Infinity Technologies Global

Mức lương
30 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: số 2, ngõ 1160 đường Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Lập trình viên iOS Với Mức Lương 30 - 40 Triệu

Tham gia vào toàn bộ giai đoạn của vòng đời phát triển sản phẩm
Phụ trách thiết kế, review, viết và test code để tạo ra các tính năng mới, và sản phẩm mới
Phát triển tốt source code, design, và tiến hành unit test
Phụ trách fix bugs, maintain, tối ưu và nâng cao các module của sản phẩm
Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ mới vào sản phẩm
Tham gia phân tích, thiết kế luồng phát triển của ứng dụng di động trên nền tảng iOS
Kết hợp với Leader và team để đưa ra được ước tính và kế hoạch cho dự án

Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bắt buộc:
Thành thạo các kỹ năng về Concurrency, Multithreading (GCD), RESTful APIs, JSON, SwiftUI, Custom view
Cơ bản:
Có hiểu biết tốt về Swift, Objective-C
Có hiểu biết tốt về Design pattern (MVC, MVVM,..)
Có hiểu biết tốt về cách tạo giao diện người dùng với Storyboard, XIB và theo từng chủ đề
Có hiểu biết về AutoLayout, Constraint là lợi thế
Có kinh nghiệm làm việc với Firebase Cloud Messaging, Firebase Analytics là lợi thế
Có kinh nghiệm đẩy sản phẩm lên App Store
Nâng cao:
Có từ 2 năm kinh nghiệm làm iOS Native (Swift, Objective-C)
Có kinh nghiệm quản lý quy trình hàng đợi và đa luồng
Có kinh nghiệm về module architecture là lợi thế
Có kinh nghiệm làm việc với UI, Interface Builder và AutoLayout
Hiểu biết về các nguyên tắc SOLID và viết code sạch
Hiểu rõ về toàn bộ vòng đời phát triển ứng dụng trên thiết bị di động
Có kỹ năng tích hợp và kiểm tra đơn vị đã được chứng minh (Unit testing)
Có khả năng xử lý tất cả khía cạnh của việc phát triển bộ tính năng một cách độc lập, và có thể tích hợp tính năng đó vào dự án lớn
Có kinh nghiệm về sử dụng mạng xã hội trên iOS như Facebook, Twitter,... và các loại quảng cáo như trên iAD,...
Có khả năng tự học và cập nhật công nghệ mới
Có tư duy logic, tư duy sản phẩm tốt
Tiếng Anh đọc hiểu tài liệu chuyên ngành
Ứng viên có kinh nghiệm và đam mê làm các app về tools, productivity, video & photo editor, camera là lợi thế
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm gắn quảng cáo Ads

Tại Công ty Cổ phần Infinity Technologies Global Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương theo thoả thuận với range:
Level Senior: 30.000.000 - 40.000.000 VNĐ
Level Middle: 18.000.000 - 30.000.000 VNĐ
Level Junior: 10.000.000 - 18.000.000 VNĐ
Review lương, thưởng 2 lần/ năm (Tháng 1 và tháng 7), mức lương tăng upto 25%/ đợt review, thưởng 1-4 tháng lương/năm
Thưởng ngày lễ, sinh nhật cho CBNV
Trang bị các thiết bị làm việc phù hợp với công việc
Có khu vực ăn uống riêng, khu căng tin hoàn toàn miễn phí
Chương trình Khám sức khỏe định kỳ hằng năm
Chương trình Happy Time vào chiều thứ 6 hàng tuần
Ngày nghỉ phép còn lại trong năm sẽ được chuyển sang ngày lương
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, lành mạnh, cơ hội thăng tiến cao
Các chương trình, hoạt động vui chơi giải trí vào các dịp lễ, Tết, du lịch, team building.
Hệ sinh thái các sản phẩm có hàng triệu người dùng hàng tháng trên toàn cầu: Âu, Úc, Mỹ, Ấn Độ, Brazil, South Africa...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Infinity Technologies Global

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Infinity Technologies Global

Công ty Cổ phần Infinity Technologies Global

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: toà nhà Đồng Lợi, số 2 ngõ 1160 đường Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-lap-trinh-vien-ios-thu-nhap-30-40-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job286388
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần ITS GLOBAL
Tuyển Lập trình viên iOS Công ty cổ phần ITS GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần ITS GLOBAL
Hạn nộp: 06/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Atomi Digital
Tuyển Lập trình viên iOS Công ty Cổ phần Atomi Digital làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Atomi Digital
Hạn nộp: 05/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Braly JSC
Tuyển Lập trình viên iOS Braly JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 700 USD
Braly JSC
Hạn nộp: 26/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Tới 700 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALLSOFT
Tuyển Lập trình viên iOS CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALLSOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALLSOFT
Hạn nộp: 04/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company
Tuyển Lập trình viên iOS Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company
Hạn nộp: 02/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT TELECOM
Tuyển Lập trình viên iOS FPT TELECOM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 700 - 2,500 USD
FPT TELECOM
Hạn nộp: 25/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 700 - 2,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ban Vien Company
Tuyển Lập trình viên iOS Ban Vien Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ban Vien Company
Hạn nộp: 08/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Misa
Tuyển Lập trình viên iOS Công ty cổ phần Misa làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 25 Triệu
Công ty cổ phần Misa
Hạn nộp: 31/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn Tới 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ban Vien Company
Tuyển Lập trình viên iOS Ban Vien Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ban Vien Company
Hạn nộp: 08/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Infinity Technologies Global
Tuyển Lập trình viên iOS Công ty Cổ phần Infinity Technologies Global làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
Công ty Cổ phần Infinity Technologies Global
Hạn nộp: 12/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng
Tuyển Kiến trúc sư Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Tuyển Business Analyst Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAMIER VIỆT NAM
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAMIER VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAMIER VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Hạn nộp: 17/09/2025
Khánh Hòa Còn 3 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần ITS GLOBAL
Tuyển Lập trình viên iOS Công ty cổ phần ITS GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần ITS GLOBAL
Hạn nộp: 06/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Atomi Digital
Tuyển Lập trình viên iOS Công ty Cổ phần Atomi Digital làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Atomi Digital
Hạn nộp: 05/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Braly JSC
Tuyển Lập trình viên iOS Braly JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 700 USD
Braly JSC
Hạn nộp: 26/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Tới 700 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALLSOFT
Tuyển Lập trình viên iOS CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALLSOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALLSOFT
Hạn nộp: 04/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company
Tuyển Lập trình viên iOS Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company
Hạn nộp: 02/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT TELECOM
Tuyển Lập trình viên iOS FPT TELECOM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 700 - 2,500 USD
FPT TELECOM
Hạn nộp: 25/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 700 - 2,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ban Vien Company
Tuyển Lập trình viên iOS Ban Vien Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ban Vien Company
Hạn nộp: 08/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Misa
Tuyển Lập trình viên iOS Công ty cổ phần Misa làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 25 Triệu
Công ty cổ phần Misa
Hạn nộp: 31/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn Tới 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ban Vien Company
Tuyển Lập trình viên iOS Ban Vien Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ban Vien Company
Hạn nộp: 08/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Infinity Technologies Global
Tuyển Lập trình viên iOS Công ty Cổ phần Infinity Technologies Global làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
Công ty Cổ phần Infinity Technologies Global
Hạn nộp: 12/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Lập trình viên iOS Công ty cổ phần Misa làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 25 Triệu Công ty cổ phần Misa
Tới 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Lập trình viên iOS CÔNG TY CỔ PHẦN REACT PLUS làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 45 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN REACT PLUS
25 - 45 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Lập trình viên iOS CÔNG TY CỔ PHẦN BIZTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN BIZTECH
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Lập trình viên iOS Công ty Cổ phần Infinity Technologies Global làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu Công ty Cổ phần Infinity Technologies Global
30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Lập trình viên iOS Công ty cổ phần Misa làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 25 Triệu Công ty cổ phần Misa
Tới 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Lập trình viên iOS CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALLSOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALLSOFT
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Lập trình viên iOS Braly JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 700 USD Braly JSC
Tới 700 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Lập trình viên iOS Công ty Cổ phần Atomi Digital làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Atomi Digital
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Lập trình viên iOS Công ty cổ phần ITS GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần ITS GLOBAL
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm