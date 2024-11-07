Tuyển Hành chính Công Ty Cổ Phần Khu Du Lịch Sinh Thái Hang Gợp làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Khu Du Lịch Sinh Thái Hang Gợp
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/11/2024
Công Ty Cổ Phần Khu Du Lịch Sinh Thái Hang Gợp

Hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại Công Ty Cổ Phần Khu Du Lịch Sinh Thái Hang Gợp

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Quảng Nam: Mà Cooih, Đông Giang

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận

- Làm việc tại Khu du lịch Sinh thái Cổng Trời Đông Giang

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ứng viên có tối thiểu 02 năm ở vị trí tương đương tại các khách sạn/Resort 3-5
- Kỹ năng quản lý, sắp xếp tốt
- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt
- Kỹ năng chăm sóc khách hàng tốt
- Kỷ luật, trách nhiệm, chịu được áp lực cao trong công việc
- Tiếng Anh giao tiếp tốt. Có ngôn ngữ khác là một lợi thế
- Nhiệt tình, có khả năng chịu được áp lực công việc

Tại Công Ty Cổ Phần Khu Du Lịch Sinh Thái Hang Gợp Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện.
- Hỗ trợ chi phí ăn ở, ký túc xá tại Khu du lịch
- Được hỗ trợ xe di chuyển, đi lại phục vụ công việc.
- Tham gia BHXH,BHYT,BHTN theo quy định của Luật Bảo hiểm
- Hỗ trợ các trang thiết bị để làm việc như máy tính, số hotline...
- Thưởng các ngày Lễ, Tết theo quy định của Tập đoàn
- Có chế độ nghỉ phép thường niên 12 ngày/ năm.
- Được xét nâng lương hằng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Khu Du Lịch Sinh Thái Hang Gợp

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Khu Du Lịch Sinh Thái Hang Gợp

Công Ty Cổ Phần Khu Du Lịch Sinh Thái Hang Gợp

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Thôn A Sờ, Xã Mà Cooih, Huyện Đông Giang, Tỉnh Quảng Nam

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

