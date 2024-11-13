Tuyển Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Healthy And Beauty làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 35 Triệu

Tuyển Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Healthy And Beauty làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 35 Triệu

Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Healthy And Beauty
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Healthy And Beauty

Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp Tại Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Healthy And Beauty

Mức lương
15 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 43 Đường 3 KĐT Vạn Phúc, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp Với Mức Lương 15 - 35 Triệu

● Quản lý, đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên: Giám sát chặt chẽ chất lượng, số lượng cuộc gọi và doanh số hàng ngày của từng nhân viên.
● Xây dựng và triển khai kế hoạch làm việc cho team: Xây dựng mục tiêu, kế hoạch công việc cho team và phân bổ dữ liệu khách hàng cho từng thành viên trong nhóm.
● Xây dựng quy trình quản lý, đào tạo và phát triển kỹ năng nhân viên: Hỗ trợ nhân viên xử lý tình huống, đào tạo cho nhân viên về kỹ năng giao tiếp qua điện thoại và nghiệp vụ sản phẩm.
● Xử lý các vấn đề trong việc tư vấn của nhân viên: Khi gặp khách hàng khó tiếp cận, khách hàng cần hỗ trợ gấp trong ngày bạn sẽ hỗ trợ nhân viên hoàn thành công việc.
● Chịu trách nhiệm về doanh số của nhóm: Sales Leader sẽ là người chịu trách nhiệm về doanh số theo ngày, tuần và tháng để đưa ra sự thúc đẩy phù hợp, giúp mỗi nhân viên đạt được chỉ tiêu hàng tháng.
● Đào tạo cho nhân viên mới: Chịu trách nhiệm trong việc hướng dẫn, đào tạo nhân viên khi mới bắt đầu công việc.
● Tái đào tạo: Cập nhật kiến thức kỹ năng, tái đào tạo nhân sự về bán hàng, tư vấn chăm sóc khách hàng.
● Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu
● Báo cáo công việc hàng tuần/tháng

Với Mức Lương 15 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Tốt nghiệp Đại học liên quan đến các chuyên ngành Marketing, truyền thông hoặc những ngành nghề liên quan
● 1 năm vị trí Sale Leader mảng chăm sóc sức khỏe hoặc 2 năm vị trí tương đương. Quản lý nhân sự: 8 – 10 nhân sự.
● Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng quản lý, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng đào tạo.
● Có khả năng chịu áp lực cao, không ngại khó, truyền lửa và động lực.
● Khả năng học hỏi nâng cao giá trị bản thân.
● Am hiểu về các thành phần thực phẩm chức năng.

Tại Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Healthy And Beauty Thì Được Hưởng Những Gì

● Lương cứng + KPI Thưởng từ 15 - 35Tr.
● Lương tháng 13
● Đóng BHXH đầy đủ theo quy định Nhà nước
● Teambuilding hằng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Healthy And Beauty

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Healthy And Beauty

Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Healthy And Beauty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 43 Đường 3 KĐT Vạn Phúc, Hiệp Bình Phước Thủ Đức Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-leader-sale-thu-nhap-15-35-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job247584
