Tuyển Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 50 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Unit 5, Tầng 14 Tòa Nhà Century Tower, 458 phố Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng

Chịu trách nhiệm quản lý Phòng Marketing của công ty: Tuyển dụng, quản lý, dẫn dắt và phát triển đội ngũ;

Xây dựng kế hoạch, nguồn lực và triển khai, tối ưu các chiến dịch Game Marketing để đạt được mục tiêu cho các sản phẩm Game của công ty theo từng chiến dịch, giai đoạn sản phẩm;

Xây dựng quy trình, KPI làm việc cho team marketing để đạt hiệu quả công việc tối ưu nhất;

Chịu trách nhiệm về tiến độ, đánh giá công việc, báo cáo công việc theo yêu cầu;

Thực hiện các công việc khác do ban giám đốc giao

Phân tích thị trường, nghiên cứu đối thủ cạnh tranh nhằm đưa ra chiến lược Game Marketing phù hợp;

Xây dựng, tìm kiếm các mạng lưới Marketing và quản lý nguồn chi phí Marketing đảm bảo hiệu quả.

Phụ trách giám sát, triển khai, tối ưu các chiến dịch quảng cáo cho mobile app/game trên các nền tảng: Google Ads, Facebook Ads, Apple Search Ads, Unity Ads,...Sử dụng dữ liệu và A/B testing để phân tích hành vi người dùng, đo đếm các chỉ số về CPI, LTV hoặc ROAS,...

Phụ trách công tác truyền thông, xây dựng thương hiệu cho toàn bộ công ty.

Tham gia định hướng, phối hợp phát triển app/game cùng đội developer.

Thực hiện và chịu trách nhiệm về các chỉ tiêu KPI cá nhân được giao.

Có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm làm Marketing Game thuộc các dòng hybrid casual, midcore,...; trong đó tối thiểu 3 năm làm quản lý team MKT với quy mô 8 người trở lên.

Có khả năng xây dựng nguồn lực, tối ưu kinh phí đáp ứng các chỉ tiêu của các chiến dịch MKT đề ra.

Nắm vững thị trường game và khả năng nghiên cứu nắm bắt các xu hướng ngành game; nắm rõ và phân tích, tối ưu các số liệu kinh doanh/chỉ số trong game như CPI, LTV, RPD,...

Có kinh nghiệm triển khai marketing trên các mạng xã hội như Google Ads, Facebook Ads, Apple Search Ads, Unity Ads,Tiktok,... ưu tiên có kinh nghiêm xây dựng cộng đồng, mạng lưới MKT tốt.

Ưu tiên đã triển khai các sản phẩm game thị trước thế giới, các game với hàng triệu lượt tải. Có khả năng làm monetization và hiểu biết công nghệ là một lợi thế.

Hiểu rõ quy trình sản xuất và phát hành game.

Có kinh nghiệm triển khai các công việc truyền thông nội bộ, xây dựng thương hiệu sản phẩm, thương hiệu công ty.

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành marketing, kinh doanh, hoặc công nghệ.

Ưu tiên thành thạo Tiếng Anh, tương đương IELTS từ 6.0 trở lên

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: UPTO 50.000.000 VND tùy theo năng lực

BHXH đóng 100% theo lương.

Thưởng hiệu suất hấp dẫn lên đến 3 tháng lương/năm cùng nhiều khoản thưởng hấp dẫn khác (thưởng nhân viên xuất sắc, thưởng Quý, thưởng Dự Án, thưởng nóng, thưởng Lễ, Tết, thưởng Performance...).

Review lương 2 lần/năm, chế độ nâng lương linh hoạt theo vị trí và hiệu suất công việc.

Cơ hội tiếp cận và tìm hiểu về các công nghệ, kiến thức mới và làm việc cùng các chuyên gia nhiều kinh nghiệm.

Môi trường trẻ trung năng động, đồng nghiệp thân thiện;

Khu vực Pantry tiện nghi với tủ lạnh, lò vi sóng, máy pha cafe, cafe miễn phí,...

Du lịch và teambuilding hàng năm.

Các sự kiện nội bộ đa dạng:

Tiệc sinh nhật CBNV hàng quý

Hoạt động mừng ngày thành lập công ty và các ngày lễ, tết: ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8/3, ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10, ngày Lễ Giáng Sinh, Tết Dương Lịch, Tết Trung Thu, Tết Thiếu Nhi 1/6...

Giải bóng đá, giải đấu game và hoạt động tình nguyện thường niên

