Tuyển Marketing Online Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Công Nghệ Xanh Mifidi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Công Nghệ Xanh Mifidi
Ngày đăng tuyển: 19/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2025
Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Công Nghệ Xanh Mifidi

Marketing Online

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing Online Tại Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Công Nghệ Xanh Mifidi

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 9C9 Hà Huy Giáp, Thạnh Lộc, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Marketing Online Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng và triển khai kế hoạch Digital Marketing cho sản phẩm/dịch vụ của công ty, bao gồm các hoạt động trên các kênh online như: Facebook, Instagram, Google, Zalo, TikTok…
Phân tích dữ liệu, đánh giá hiệu quả các chiến dịch Marketing, từ đó tối ưu hóa hoạt động và đề xuất các giải pháp cải thiện.
Quản lý và tối ưu hóa ngân sách Marketing.
Nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh và xu hướng tiêu dùng để đưa ra các chiến lược Marketing phù hợp.
Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để thực hiện các chiến dịch Marketing hiệu quả.
Viết content thu hút, sáng tạo và phù hợp với từng kênh truyền thông.
Theo dõi và phản hồi các tương tác của khách hàng trên các kênh online.
Báo cáo kết quả công việc định kỳ cho cấp trên.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Quảng cáo hoặc các ngành liên quan.
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Digital Marketing.
Nắm vững các kênh Digital Marketing phổ biến như Facebook, Instagram, Google, Zalo, TikTok…
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Có khả năng sáng tạo nội dung thu hút.
Có khả năng sử dụng thành thạo các công cụ hỗ trợ Digital Marketing (Google Analytics, Facebook Ads Manager,…)
Có tinh thần trách nhiệm cao, năng động, nhiệt tình và ham học hỏi.
Có kĩ năng về xây dựng Video

Tại Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Công Nghệ Xanh Mifidi Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi ứng viên:
Mức lương: Trên 10.000.000++ ( bao gồm lương + phụ cấp + KPI)
Hỗ trợ laptop, điện thoại, sim
Tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định.
Làm việc lâu dài và thăng tiến theo năng lực.
Được đào tạo về kỹ năng bán hàng và kiến thức sản phẩm
Thưởng các dịp lễ tết, sinh nhật, thường tết (tháng 13 cao).
Bảo hiểm quốc tế sau 2 năm kí HDLD
Các quyền lợi khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Công Nghệ Xanh Mifidi

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Công Nghệ Xanh Mifidi

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 9C9 Hà Huy Giáp, Thạnh Lộc, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

