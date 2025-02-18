Tuyển Marketing Online CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & PHÂN PHỐI SP VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 28 Hà Thị Đát, Phường Tân Quý, Tân Phú, Huyện Tân Phú

Mô Tả Công Việc Marketing Online Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Lên kế hoạch triển khai bán hàng theo tháng, quý, năm trên các kênh (Shopee, TikTok, Lazada)

Vận hành sàn, thiết lập chương trình khuyến mãi trên các kênh bán hàng theo kế hoạch

Lên kế hoạch, phương án chạy quảng cáo trên các sàn TMĐT ( Shopee, TikTok, Lazada)

Phối hợp với Content, media để đề xuất tuyến nội dung phù hợp hỗ trợ cho quảng cáo

Đăng và tối ưu sản phẩm chuẩn SEO trên gian hàng (Hình ảnh, video, tiêu đề, mô tả, review đánh giá..)

Phối hợp với Bộ phận QLĐH để xử lý đơn hàng, theo dõi đơn hàng, xử lý các sự vụ phát sinh liên quan đến đơn hàng.

Phân tích xu hướng thị trường và đề xuất về việc nhập thêm các loại sản phẩm, hàng hóa mới khi cần.

Thực hiện các báo cáo Kinh doanh của kênh TMĐT theo ngày, tuần, tháng; và các báo cáo phát sinh theo yêu cầu của cấp trên.

Chịu trách nhiệm trực tiếp về các chỉ số vận hành của các kênh TMĐT được giao.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CĐ, ĐH chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Marketing Digital,...

Kinh nghiệm từ 1-2 năm trở lên trong việc Vận hành sàn TMĐT (Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm ngành thời trang – may mặc, Marketing Digital).

Có kiến thức chuyên sâu về xu hướng và kinh doanh Thương mại Điện tử và Marketing Online.

Khả năng làm việc độc lập và phối hợp nhóm hiệu quả.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & PHÂN PHỐI SP VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội thăng tiến trở thành trưởng nhóm

Công ty có pantry: Trà, Coffee, Lò vi sóng, Tủ lạnh, Showroom, đầy đủ tiện nghi trang thiết bị là việc và sinh hoạt.

Lao động được tham gia bảo hiểm (BHXH, BHYT, BHTN) theo quy định của Cty và luật lao động,

Tham gia các hoạt động văn hóa sinh hoạt ( offline, Party, chúc mừng sinh nhật, tổ chức du lịch...), Các chế độ hỗ trợ khác theo chính sách Công ty.

Hưởng chế độ, nghỉ lễ hàng năm theo quy định của luật lao động, .

Được tạo điều kiện đào tạo – học hỏi – sáng tạo, đột phá trong công việc

Làm việc tại khối HO

Đánh giá năng lực, xét tăng lương theo định kỳ.

Thưởng lương tháng 13, thưởng doanh thu

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & PHÂN PHỐI SP VIỆT NAM

