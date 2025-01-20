Tuyển Marketing Online Concentrix làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 1,000 USD

Concentrix
Ngày đăng tuyển: 20/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/03/2025
Concentrix

Marketing Online

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing Online Tại Concentrix

Mức lương
500 - 1,000 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: QTSC Building 1, Đường Số 14, Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Marketing Online Với Mức Lương 500 - 1,000 USD

1. Quản lý hoạt động kinh doanh Online:
• Lập kế hoạch kinh doanh, phân tích số liệu, đề xuất giải pháp chịu trách nhiệm số KPI team
online.
• Thực hiện các thay đổi, cải tiến cần thiết để tăng hiệu quả công việc
• Xây dựng các quy trình bán hàng, kịch bản tư vấn, kịch bản telesale phù hợp để đạt được mục
tiêu doanh thu của đội nhóm
• Làm việc với các team liên quan để đảm bảo một hành trình khách hàng liền mạch từ việc thu
hút người tiêu dùng để chuyển đổi số
• Phụ trách là đầu mối với các bên thứ ba khi kết nối công cụ phục vụ cho sale online ( Zalo OA)
2. Quản lý nhân sự team Online:
• Quản lý, sắp xếp, đảm bảo nhân viên 100% tuân thủ các quy định của Công ty
• Tuyển dụng, đào tạo, vận hành đội ngũ nhân viên sale online.
• Tận tâm, giải quyết tình huống nhanh chóng, mang lại trải nghiệm tốt cho khách hàng.
• Đảm bảo nhân sự nắm đầy đủ kiến thức sản phẩm, kỹ năng chăm sóc khách hàng thông qua các
kênh trực tuyến như chatbot, email hoặc điện thoại....
• Bám sát KPI của từng cá nhân trong team để có chiến lược linh hoạt đưa từng cá nhân đạt
doanh số được giao

Với Mức Lương 500 - 1,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Concentrix Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Concentrix

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Concentrix

Concentrix

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Quang Trung Software Park, District 12

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

