Tuyển Marketing Online Mazda Láng Hạ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Marketing Online Mazda Láng Hạ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mazda Láng Hạ
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/04/2025
Mazda Láng Hạ

Marketing Online

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing Online Tại Mazda Láng Hạ

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 103 Láng Hạ, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Marketing Online Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lên kế hoạch và triển khai các chiến dịch quảng cáo trên các nền tảng số (Google Ads, Facebook Ads, Tiktok Ads, v.v.)
- Theo dõi và phân tích kết quả chiến dịch để tối ưu hóa hiệu quả quảng cáo và ngân sách.
- Sử dụng các công cụ phân tích số liệu (Google Analytics, Facebook Insights, v.v.) để đo lường hiệu quả của các chiến dịch marketing.
- Phối hợp cùng team lập kế hoạch và tổ chức các sự kiện ra mắt sản phẩm mới, chương trình lái thử...
- Cập nhật thông tin sản phẩm, dịch vụ, chương trình khuyến mãi hàng tháng trên Fanpage, Website và các diễn đàn, hội nhóm.
- Kiểm tra hàng ngày xe trưng bày và đảm bảo các tiêu chuẩn trưng bày theo hướng dẫn của nhà máy Thaco
- Báo cáo và phối hợp với nhà máy Thaco để triển khai các chương trình Marketing hiệu quả.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nữ, 22-30 tuổi.
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing (chấp nhận đang đợi bằng).
- Kinh nghiệm: 1-2 năm trong lĩnh vực tương đương.
- Kỹ năng: chạy Ads., Viết content, thiết kế hình ảnh...
- Nhạy bén với sản phẩm công nghệ, MXH, khả năng làm việc độc lập và nhóm tốt.

Tại Mazda Láng Hạ Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Lương cơ bản (thoả thuận theo kinh nghiệm) + KPL + hỗ trợ ăn trưa 25.000 VNĐ/bữa.
- Được đóng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
- Môi trường làm việc năng động, sáng tạo, cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Mazda Láng Hạ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Mazda Láng Hạ

Mazda Láng Hạ

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 103 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-marketing-online-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job330835
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Marketing Online Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Navigos Search
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TM & CN Sao Hà Nội
Tuyển Marketing Online Công ty TNHH TM & CN Sao Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu
Công ty TNHH TM & CN Sao Hà Nội
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AMITECH
Tuyển Marketing Online CÔNG TY TNHH AMITECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH AMITECH
Hạn nộp: 04/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Wonmom
Tuyển Marketing Online Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Wonmom làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Wonmom
Hạn nộp: 31/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hoàng Minh Group
Tuyển Marketing Online Công ty TNHH Hoàng Minh Group làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Hoàng Minh Group
Hạn nộp: 18/08/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Thư Viện Pháp Luật
Tuyển Marketing Online Thư Viện Pháp Luật làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 27 - 50 Triệu
Thư Viện Pháp Luật
Hạn nộp: 23/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Lixil Vietnam Corporation
Tuyển Marketing Online Lixil Vietnam Corporation làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Lixil Vietnam Corporation
Hạn nộp: 26/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Giao Nhận & Thương Mại K.l. - Chi Nhánh Hà Nội
Tuyển Marketing Online Công Ty Cổ Phần Giao Nhận & Thương Mại K.l. - Chi Nhánh Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Giao Nhận & Thương Mại K.l. - Chi Nhánh Hà Nội
Hạn nộp: 20/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GMO-Z.com RUNSYSTEM
Tuyển Marketing Online GMO-Z.com RUNSYSTEM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
GMO-Z.com RUNSYSTEM
Hạn nộp: 27/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại Tân Trường Giang
Tuyển Marketing Online công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại Tân Trường Giang làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 50 Triệu
công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại Tân Trường Giang
Hạn nộp: 26/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PAS EDUCATION
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH PAS EDUCATION làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH PAS EDUCATION
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hộ Kinh Doanh Bchou
Tuyển Kế toán kho Hộ Kinh Doanh Bchou làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu
Hộ Kinh Doanh Bchou
Hạn nộp: 21/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 39 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai
Tuyển Giám sát thi công nội thất Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai làm việc tại Hà Nội thu nhập 19 - 23 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Tuyển Kế toán trưởng Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Tuyển AI Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Brushie Official
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Brushie Official làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Brushie Official
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 21 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES
Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES
Hạn nộp: 31/12/2025
Hải Phòng Còn 100 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Torrecid Vietnam Co; Ltd
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Torrecid Vietnam Co; Ltd làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Torrecid Vietnam Co; Ltd
Hạn nộp: 18/10/2025
Đồng Nai Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ KIM
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ KIM làm việc tại Quảng Bình thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ KIM
Hạn nộp: 17/10/2025
Quảng Bình Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM ASIALAB
Tuyển Marketing Director CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM ASIALAB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM ASIALAB
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH 5S INTERNATIONAL LOGISTICS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH 5S INTERNATIONAL LOGISTICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH 5S INTERNATIONAL LOGISTICS
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Vietsoftpro
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Vietsoftpro làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần Vietsoftpro
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pearlland JSC
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Pearlland JSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Pearlland JSC
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HSBC Vietnam
Tuyển Cloud Engineer HSBC Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
HSBC Vietnam
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 11 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Marketing Online Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Navigos Search
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TM & CN Sao Hà Nội
Tuyển Marketing Online Công ty TNHH TM & CN Sao Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu
Công ty TNHH TM & CN Sao Hà Nội
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AMITECH
Tuyển Marketing Online CÔNG TY TNHH AMITECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH AMITECH
Hạn nộp: 04/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Wonmom
Tuyển Marketing Online Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Wonmom làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Wonmom
Hạn nộp: 31/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hoàng Minh Group
Tuyển Marketing Online Công ty TNHH Hoàng Minh Group làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Hoàng Minh Group
Hạn nộp: 18/08/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Thư Viện Pháp Luật
Tuyển Marketing Online Thư Viện Pháp Luật làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 27 - 50 Triệu
Thư Viện Pháp Luật
Hạn nộp: 23/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Lixil Vietnam Corporation
Tuyển Marketing Online Lixil Vietnam Corporation làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Lixil Vietnam Corporation
Hạn nộp: 26/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Giao Nhận & Thương Mại K.l. - Chi Nhánh Hà Nội
Tuyển Marketing Online Công Ty Cổ Phần Giao Nhận & Thương Mại K.l. - Chi Nhánh Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Giao Nhận & Thương Mại K.l. - Chi Nhánh Hà Nội
Hạn nộp: 20/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GMO-Z.com RUNSYSTEM
Tuyển Marketing Online GMO-Z.com RUNSYSTEM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
GMO-Z.com RUNSYSTEM
Hạn nộp: 27/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại Tân Trường Giang
Tuyển Marketing Online công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại Tân Trường Giang làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 50 Triệu
công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại Tân Trường Giang
Hạn nộp: 26/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Marketing Online Cty TNHH Vận Tải và Du Lịch Hoàng Phúc Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu Cty TNHH Vận Tải và Du Lịch Hoàng Phúc Anh
10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Marketing Online CÔNG TY TNHH TRẢI NGHIỆM HÀNG ĐẦU DU LỊCH VÀ THỂ THAO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH TRẢI NGHIỆM HÀNG ĐẦU DU LỊCH VÀ THỂ THAO
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Marketing Online GMO-Z.com RUNSYSTEM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu GMO-Z.com RUNSYSTEM
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Marketing Online Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 25 Triệu Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Tới 25 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Marketing Online TOSY Robotics Manufacturing Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận TOSY Robotics Manufacturing Co., Ltd
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Marketing Online Hino Motors Vietnam, LTD. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Hino Motors Vietnam, LTD.
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Marketing Online Công ty TNHH Aling Việt Nam (Linn Dental Clinic) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Aling Việt Nam (Linn Dental Clinic)
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Marketing Online Công Ty TNHH DENSO Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH DENSO Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Marketing Online Mazda Láng Hạ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Mazda Láng Hạ
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Marketing Online công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại Tân Trường Giang làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 50 Triệu công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại Tân Trường Giang
8 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Marketing Online GMO-Z.com RUNSYSTEM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu GMO-Z.com RUNSYSTEM
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Marketing Online Công Ty Cổ Phần Giao Nhận & Thương Mại K.l. - Chi Nhánh Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Giao Nhận & Thương Mại K.l. - Chi Nhánh Hà Nội
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Marketing Online Lixil Vietnam Corporation làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Lixil Vietnam Corporation
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Marketing Online CÔNG TY TNHH AMITECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH AMITECH
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Marketing Online Công ty TNHH TM & CN Sao Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu Công ty TNHH TM & CN Sao Hà Nội
30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Marketing Online Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Navigos Search
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm