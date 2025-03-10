Tuyển Marketing Online Mazda Láng Hạ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 103 Láng Hạ, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Marketing Online Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lên kế hoạch và triển khai các chiến dịch quảng cáo trên các nền tảng số (Google Ads, Facebook Ads, Tiktok Ads, v.v.)

- Theo dõi và phân tích kết quả chiến dịch để tối ưu hóa hiệu quả quảng cáo và ngân sách.

- Sử dụng các công cụ phân tích số liệu (Google Analytics, Facebook Insights, v.v.) để đo lường hiệu quả của các chiến dịch marketing.

- Phối hợp cùng team lập kế hoạch và tổ chức các sự kiện ra mắt sản phẩm mới, chương trình lái thử...

- Cập nhật thông tin sản phẩm, dịch vụ, chương trình khuyến mãi hàng tháng trên Fanpage, Website và các diễn đàn, hội nhóm.

- Kiểm tra hàng ngày xe trưng bày và đảm bảo các tiêu chuẩn trưng bày theo hướng dẫn của nhà máy Thaco

- Báo cáo và phối hợp với nhà máy Thaco để triển khai các chương trình Marketing hiệu quả.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nữ, 22-30 tuổi.

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing (chấp nhận đang đợi bằng).

- Kinh nghiệm: 1-2 năm trong lĩnh vực tương đương.

- Kỹ năng: chạy Ads., Viết content, thiết kế hình ảnh...

- Nhạy bén với sản phẩm công nghệ, MXH, khả năng làm việc độc lập và nhóm tốt.

Tại Mazda Láng Hạ Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Lương cơ bản (thoả thuận theo kinh nghiệm) + KPL + hỗ trợ ăn trưa 25.000 VNĐ/bữa.

- Được đóng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

- Môi trường làm việc năng động, sáng tạo, cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Mazda Láng Hạ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.