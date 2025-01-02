Tuyển Marketing Online CÔNG TY TNHH TRẢI NGHIỆM HÀNG ĐẦU DU LỊCH VÀ THỂ THAO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Mức lương cạnh tranh, thưởng theo hiệu quả công việc. Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và thân thiện. Có cơ hội được đào tạo và phát triển nghề nghiệp. Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật. Các chế độ phúc lợi khác (du lịch, team building...)., Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Marketing Online Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng và triển khai kế hoạch marketing cho các sản phẩm/dịch vụ du lịch của công ty.

Phân tích thị trường, nghiên cứu đối thủ cạnh tranh và xu hướng du lịch.

Quản lý và tối ưu hóa các kênh marketing online (website, mạng xã hội, SEO, SEM, email marketing...).

Phối hợp với các bộ phận khác (sales, operation...) để đảm bảo hoạt động marketing hiệu quả.

Thực hiện các báo cáo marketing định kỳ và báo cáo đột xuất khi cần thiết.

Tham gia các sự kiện, hội chợ du lịch để quảng bá sản phẩm/dịch vụ.

Tìm kiếm và phát triển các mối quan hệ với các đối tác, blogger, influencer trong lĩnh vực du lịch.

Đề xuất các ý tưởng sáng tạo để nâng cao hiệu quả marketing.

Quản lý ngân sách marketing được giao.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nhân Viên Nữ, ngoại hình khá, Chiều cao trên 1,60m

Tiếng Anh Ielts 6.0 trở lên

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Marketing, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành du lịch.

Nắm vững các kênh marketing online và offline.

Có kỹ năng phân tích dữ liệu, báo cáo và lập kế hoạch.

Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình tốt.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Tinh thần trách nhiệm cao, năng động, sáng tạo.

Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint...).

Có khả năng sử dụng các công cụ marketing online như Tiktok, Instagram, Livestream khi cần, Facebook Ads, Google Ads...

Tại CÔNG TY TNHH TRẢI NGHIỆM HÀNG ĐẦU DU LỊCH VÀ THỂ THAO Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRẢI NGHIỆM HÀNG ĐẦU DU LỊCH VÀ THỂ THAO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.