Tuyển Marketing Online CÔNG TY TNHH TRẢI NGHIỆM HÀNG ĐẦU DU LỊCH VÀ THỂ THAO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing Online Tại CÔNG TY TNHH TRẢI NGHIỆM HÀNG ĐẦU DU LỊCH VÀ THỂ THAO
- Hà Nội: Mức lương cạnh tranh, thưởng theo hiệu quả công việc. Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và thân thiện. Có cơ hội được đào tạo và phát triển nghề nghiệp. Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật. Các chế độ phúc lợi khác (du lịch, team building...)., Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Marketing Online Với Mức Lương Thỏa thuận
Xây dựng và triển khai kế hoạch marketing cho các sản phẩm/dịch vụ du lịch của công ty.
Phân tích thị trường, nghiên cứu đối thủ cạnh tranh và xu hướng du lịch.
Quản lý và tối ưu hóa các kênh marketing online (website, mạng xã hội, SEO, SEM, email marketing...).
Phối hợp với các bộ phận khác (sales, operation...) để đảm bảo hoạt động marketing hiệu quả.
Thực hiện các báo cáo marketing định kỳ và báo cáo đột xuất khi cần thiết.
Tham gia các sự kiện, hội chợ du lịch để quảng bá sản phẩm/dịch vụ.
Tìm kiếm và phát triển các mối quan hệ với các đối tác, blogger, influencer trong lĩnh vực du lịch.
Đề xuất các ý tưởng sáng tạo để nâng cao hiệu quả marketing.
Quản lý ngân sách marketing được giao.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tiếng Anh Ielts 6.0 trở lên
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan.
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Marketing, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành du lịch.
Nắm vững các kênh marketing online và offline.
Có kỹ năng phân tích dữ liệu, báo cáo và lập kế hoạch.
Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình tốt.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.
Tinh thần trách nhiệm cao, năng động, sáng tạo.
Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint...).
Có khả năng sử dụng các công cụ marketing online như Tiktok, Instagram, Livestream khi cần, Facebook Ads, Google Ads...
Tại CÔNG TY TNHH TRẢI NGHIỆM HÀNG ĐẦU DU LỊCH VÀ THỂ THAO Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRẢI NGHIỆM HÀNG ĐẦU DU LỊCH VÀ THỂ THAO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI