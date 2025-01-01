Tuyển Marketing Online Cty TNHH Vận Tải và Du Lịch Hoàng Phúc Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing Online Tại Cty TNHH Vận Tải và Du Lịch Hoàng Phúc Anh
Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
Chưa cập nhật
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 62 Yên Phụ, P. Nguyễn Trung Trực, Ba Đình, Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Marketing Online Với Mức Lương 10 - 30 Triệu
Chăm sóc, quản lý 2 website của công ty đảm bảo nội dung và giao diện tốt
Lập và chạy các chiến dịch quảng bá website và thương hiệu của công ty thông qua các công cụ google ads, facebook, zalo, youtube, báo chí... phục vụ cho bán hàng
Đo lường hiệu quả marketing và tư vấn cho giám đốc các chiến lượng marketing của cty
Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Hiểu rỗ về marketing online
Tại Cty TNHH Vận Tải và Du Lịch Hoàng Phúc Anh Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: 10 – 30 TR/tháng tùy theo năng lực
- Phụ cấp tiền ăn trưa + Phụ cấp gửi xe
- Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, có cơ hội phát triển và thăng tiến trong nghề nghiệp
- Được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo quy định chung của nhà nước và Công ty (BHXH, BHYT...)
- Được tham gia các hoạt động văn hóa chung của công ty, du lịch hàng năm, có nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp
- Làm việc từ thứ 2 – thứ 7 hàng tuần (8h-17h00, nghỉ trưa 1h30’ từ 12h đến 13h30), nghỉ chiều thứ 7 và ngày Chủ nhật và các ngày Lễ, Tết theo quy định.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Cty TNHH Vận Tải và Du Lịch Hoàng Phúc Anh
