Tuyển Marketing Online Cty TNHH Vận Tải và Du Lịch Hoàng Phúc Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu
Địa điểm làm việc: Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 62 Yên Phụ, P. Nguyễn Trung Trực, Ba Đình, Quận Ba Đình

Chăm sóc, quản lý 2 website của công ty đảm bảo nội dung và giao diện tốt

Lập và chạy các chiến dịch quảng bá website và thương hiệu của công ty thông qua các công cụ google ads, facebook, zalo, youtube, báo chí... phục vụ cho bán hàng

Đo lường hiệu quả marketing và tư vấn cho giám đốc các chiến lượng marketing của cty

Hiểu rỗ về marketing online

Có kinh nghiệm làm marketing online it nhất 2 năm

Có khả năng quản trị website

Biết lập trình web hay đồ họa là một lợi thế

Lương: 10 – 30 TR/tháng tùy theo năng lực

- Phụ cấp tiền ăn trưa + Phụ cấp gửi xe

- Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, có cơ hội phát triển và thăng tiến trong nghề nghiệp

- Được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo quy định chung của nhà nước và Công ty (BHXH, BHYT...)

- Được tham gia các hoạt động văn hóa chung của công ty, du lịch hàng năm, có nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp

- Làm việc từ thứ 2 – thứ 7 hàng tuần (8h-17h00, nghỉ trưa 1h30’ từ 12h đến 13h30), nghỉ chiều thứ 7 và ngày Chủ nhật và các ngày Lễ, Tết theo quy định.

