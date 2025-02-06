Tuyển Marketing Online Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 25 Triệu

Tuyển Marketing Online Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 25 Triệu

Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Marketing Online

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing Online Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Mức lương
Đến 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tân binh, 72 giờ trải nghiệm, teambuilding, thi trạng, hội làng .., Huyện Quốc Oai

Mô Tả Công Việc Marketing Online Với Mức Lương Đến 25 Triệu

Lập kế hoạch kinh doanh ngày, tuần, tháng, xác định nhu cầu của khách hàng, tìm kiếm khách hàng tiềm năng
Tổ chức kênh bán hàng trực tiếp (gặp mặt tư vấn khách hàng, khảo sát khách hàng, tổ chức bán hàng tập chung, treo biển bạt marketing... quảng cáo truyền thông về sản phẩm, dịch vụ của FPT Telecom (Internet, Camera, Truyền hình, Smarthome)
Tổ chức kênh bán hàng online qua Xây dựng, thực hiện chiến dịch Marketing bằng nhiều hình thức khác nhau: đăng tải bài viết lên các trang mạng xã hội, chạy quảng cáo trên nền tảng Google, Facebook v.v...
Tư vấn, báo giá, đàm phán, ký kết hợp đồng dịch vụ với khách hàng tiềm năng; Chăm sóc, duy trì, phát triển mỗi quan hệ với khách hàng
Theo dõi, đôn đóc các bộ phận liên quan trong và sau quá trình triển khai hợp đồng.

Với Mức Lương Đến 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 19 – 38 tuổi.
Đam mê kinh doanh.
Có mục tiêu rõ ràng về thu nhập
Có kỹ năng giao tiếp, và đàm phán.
Nhanh nhẹn, linh hoạt, giải quyết tình huống tốt
Ưu tiên có kỹ năng chạy quảng cáo Google, Facebook, ...
Có tư duy "Khách hàng là trọng tâm".

Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Đến 25 triệu VND
Lương cứng: Tới 8 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, tòa nhà FPT, Phố Duy Tân

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

