Tuyển Marketing Online Công Ty TNHH DENSO Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing Online Tại Công Ty TNHH DENSO Việt Nam
- Hà Nội: Lô E
- 1, Khu công nghiệp Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Marketing Online Với Mức Lương Thỏa thuận
- Lập kế hoạch và vận hành cơ cấu sản xuất theo phương thức TIE(Total Industry Engineering)
- Cải tiến giảm mất mát và lãng phí trong quá trình sản xuất và nâng cao hiệu quả sản xuất của nhà máy
- Tính toán nhân công tiêu chuẩn cho dây chuyền sản xuất hàng năm và khi có sản phẩm mới,thay đổi cải tiến công đoạn
- Quản lý Lập và Follow kế hoạch cải tiến giảm nhân công hàng năm theo yêu cầu
- Kết hợp và hỗ trợ với các phòng ban liên quan để phân tích thao tác và lập thao tác tiêu chuẩn,cơ cấu sản xuất cho các dự án mới tự động hóa liên quan.
- Chuẩn bị và tham gia dự án đào tạo về kiến thức TIE cho các công ty khác.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp đại học các Chuyên ngành kỹ thuật
- Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Nhật, Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
- Kĩ năng giao tiếp tốt, tinh thần làm việc nhóm
- Thành thạo tin học văn phòng: Ms Office (Word, Excel, Power Point)
- Ưu tiên: các ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất, chế tạo của doanh nghiệp Nhật Bản
Tại Công Ty TNHH DENSO Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH DENSO Việt Nam
