Tuyển Marketing Online Công Ty TNHH DENSO Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

- Lập kế hoạch và vận hành cơ cấu sản xuất theo phương thức TIE(Total Industry Engineering)

- Cải tiến giảm mất mát và lãng phí trong quá trình sản xuất và nâng cao hiệu quả sản xuất của nhà máy

- Tính toán nhân công tiêu chuẩn cho dây chuyền sản xuất hàng năm và khi có sản phẩm mới,thay đổi cải tiến công đoạn

- Quản lý Lập và Follow kế hoạch cải tiến giảm nhân công hàng năm theo yêu cầu

- Kết hợp và hỗ trợ với các phòng ban liên quan để phân tích thao tác và lập thao tác tiêu chuẩn,cơ cấu sản xuất cho các dự án mới tự động hóa liên quan.

- Chuẩn bị và tham gia dự án đào tạo về kiến thức TIE cho các công ty khác.