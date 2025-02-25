Tuyển Marketing Online Công ty TNHH Aling Việt Nam (Linn Dental Clinic) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 96 Trung Phụng, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Marketing Online Với Mức Lương Thỏa thuận

- Xây dựng kế hoạch chạy quảng cáo Facebook Ads

- Lên ý tưởng và viết nội dung quảng cáo phù hợp với từng đối tượng khách hàng.

- Trực tiếp triển khai các chiến dịch quảng cáo trên Facebook Ads

- Đề xuất các ý tưởng, chiến dịch, quảng cáo mới cho sản phẩm, dịch vụ.

- Phát triển các kênh quảng cáo mới Làm việc với các đối tác bên ngoài.

- Đo lường và tối ưu chiến dịch, đạt KPI đề ra.

- Lập báo cáo chạy quảng cáo theo ngày, tuần, tháng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: 22- 35 tuổi;

- Có kinh nghiệm chạy quảng cáo Facebook ít nhất 1 năm,

- Hiểu nguyên lý, cơ chế cơ bản của quảng cáo Facebook;

- Là người cẩn thận, thích làm việc với những con số.

- Đã từng chạy ngân sách lớn là một lợi thế

Tại Công ty TNHH Aling Việt Nam (Linn Dental Clinic) Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: lương + doanh thu;Thu nhập từ 15-30tr/tháng

- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung;

- Nghỉ Lễ, Tết theo quy định của nhà nước;

- Tham gia các hoạt động ngoại khóa của Công ty hàng tháng, hàng năm, hàng quý;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Aling Việt Nam (Linn Dental Clinic)

