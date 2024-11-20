Tuyển Truyền thông nội bộ FPT IS Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 7

Mô Tả Công Việc Truyền thông nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận

Trực tiếp hoặc hỗ trợ xây dựng và triển khai các hoạt động truyền thông nội bộ (bản tin, news, email...)

Quay, chụp ,Chỉnh sửa, tạo hiệu ứng để hoàn chỉnh các video, clip theo yêu cầu;

Tìm tư liệu và dựng các clip content có sẵn;

Sáng tạo các nội dung video mới theo trend và định hướng của bộ phận;

Hỗ trợ các công việc khác trong team

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên khả năng tự quay và dựng clip;

Có khả năng sáng tạo, ưu tiên có thể lên kịch bản;

Có khả năng biên tập, có kỹ thuật quay phim;

Mắt thẩm mĩ cao, phong cách sáng tạo đa dạng.

Tại FPT IS Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Được trải nghiệm thực tế, rèn luyện và phát triển bản thân trong một môi trường làm việc năng động, nhiệt huyết.

Được tham gia các lớp đào tạo chuyên nghiệp trong nhiều lĩnh vực khác nhau của FPT.

Tham gia các hoạt động văn hoá, sự kiện hấp dẫn của Công ty FPT IS và Tập đoàn FPT.

Được hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện các báo cáo liên quan.

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau thực tập

Cách Thức Ứng Tuyển Tại FPT IS Pro Company

