Tuyển Truyền thông nội bộ FPT IS Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Truyền thông nội bộ Tại FPT IS Pro Company
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Quận 7
Mô Tả Công Việc Truyền thông nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận
Trực tiếp hoặc hỗ trợ xây dựng và triển khai các hoạt động truyền thông nội bộ (bản tin, news, email...)
Quay, chụp ,Chỉnh sửa, tạo hiệu ứng để hoàn chỉnh các video, clip theo yêu cầu;
Tìm tư liệu và dựng các clip content có sẵn;
Sáng tạo các nội dung video mới theo trend và định hướng của bộ phận;
Hỗ trợ các công việc khác trong team
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên khả năng tự quay và dựng clip;
Có khả năng sáng tạo, ưu tiên có thể lên kịch bản;
Có khả năng biên tập, có kỹ thuật quay phim;
Mắt thẩm mĩ cao, phong cách sáng tạo đa dạng.
Có khả năng sáng tạo, ưu tiên có thể lên kịch bản;
Có khả năng biên tập, có kỹ thuật quay phim;
Mắt thẩm mĩ cao, phong cách sáng tạo đa dạng.
Tại FPT IS Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Được trải nghiệm thực tế, rèn luyện và phát triển bản thân trong một môi trường làm việc năng động, nhiệt huyết.
Được tham gia các lớp đào tạo chuyên nghiệp trong nhiều lĩnh vực khác nhau của FPT.
Tham gia các hoạt động văn hoá, sự kiện hấp dẫn của Công ty FPT IS và Tập đoàn FPT.
Được hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện các báo cáo liên quan.
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau thực tập
Được tham gia các lớp đào tạo chuyên nghiệp trong nhiều lĩnh vực khác nhau của FPT.
Tham gia các hoạt động văn hoá, sự kiện hấp dẫn của Công ty FPT IS và Tập đoàn FPT.
Được hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện các báo cáo liên quan.
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau thực tập
Cách Thức Ứng Tuyển Tại FPT IS Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI