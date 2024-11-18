Tuyển Nhân Sự Tổng Hợp thu nhập 12 - 14 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Văn phòng tại Serepok - 56 Nguyễn Đình Chiểu, P.Đa Kao, Quận 1

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

1. Quản lý Tuyển dụng:

Lập kế hoạch tuyển dụng, tìm kiếm và sàng lọc hồ sơ ứng viên.

Tổ chức phỏng vấn và đánh giá ứng viên.

Xây dựng và duy trì nguồn dữ liệu ứng viên chất lượng.

2. Quản lý và Phát triển Nhân sự:

Quản lý hồ sơ nhân sự, hợp đồng lao động và hồ sơ pháp lý liên quan.

Theo dõi và thực hiện các chính sách nhân sự (bảo hiểm, lương thưởng, chính sách phúc lợi).

Hỗ trợ xây dựng kế hoạch đào tạo, phát triển nhân viên.

3. Quản trị hệ thống nhân sự:

Quản lý việc chấm công, tính lương và các vấn đề liên quan.

Giải quyết các vấn đề khiếu nại, thắc mắc về chính sách lao động.

4. Hỗ trợ văn hóa doanh nghiệp:

Tổ chức các hoạt động gắn kết nhân viên, xây dựng văn hóa doanh nghiệp tích cực.

Hỗ trợ các sự kiện nội bộ và các hoạt động truyền thông nội bộ.

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị Nhân sự, Kinh tế, Luật hoặc các ngành liên quan.

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Kỹ năng giao tiếp, tổ chức và quản lý thời gian tốt.

Hiểu biết về luật lao động và các quy định liên quan.

Sử dụng thành thạo các công cụ Microsoft Office và hệ thống quản trị nhân sự.

Tại Công ty Cổ phần Serepok Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Từ 12 - 14 triệu VNĐ, tùy theo năng lực và kinh nghiệm.

Thưởng lương tháng 13 và các khoản thưởng theo hiệu quả công việc.

Được tham gia đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Hỗ trợ chi phí gửi xe và các phúc lợi khác theo chính sách công ty.

Môi trường làm việc hiện đại, năng động tại coworking space.

Nghỉ phép năm và các ngày lễ Tết theo quy định pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Serepok

