Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN AN VIỆT SÔNG HỒNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AN VIỆT SÔNG HỒNG
- Hà Nội: TTTM Vincom Trần Duy Hưng, 119 Đ. Trần Duy Hưng, Trung Hoà, Cầu Giấy ...và 12 địa điểm khác
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 6 - 12 Triệu
Tư vấn khách hàng về sản phẩm.
Trưng bày, sắp xếp hàng hóa lên kệ.
Kiểm kê hàng hóa tồn kho theo chỉ đạo của công ty.
Thu ngân doanh thu hàng ngày báo cáo kế toán.
Thực hiện các công việc khác do Ban lãnh đạo phân công.
Sẵn sàng, nhiệt tình thực hiện các công việc khác trong phạm vi chuyên môn.
Với Mức Lương 6 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ngoại hình cân đối, nhanh nhẹn, có khả năng giao tiếp.
Không còn đi học hay vướng bận việc học
Đáp ứng được ca xoay linh hoạt 8 tiếng (do Cửa hàng trưởng sắp xếp, 1 tháng xếp ca 1 lần, không có ca cố định)
Ưu tiên các bạn đã có kinh nghiệm bán hàng thời trang.
Có thể làm trong Lễ/Tết (300% lương)
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AN VIỆT SÔNG HỒNG Thì Được Hưởng Những Gì
Thử việc: 2 tháng nhận 85% mức lương, vẫn được nhận thưởng doanh số, không bị áp KPI khi thử việc
Nghỉ tháng: Mỗi tháng nghỉ 4 buổi trừ thứ 7, chủ nhật, ngày lễ và thêm 1 ngày nghỉ phép khi lên chính thức
Cơ hội thăng tiến lên Quản lý Cửa hàng, các vị trí khối Văn Phòng
Làm việc trong môi trường trẻ và năng động, đồng nghiệp thân thiện.
Thưởng hàng năm theo doanh số.
Được tham gia BHXH đầy đủ theo luật lao động sau 2 tháng Thử việc
Thời gian: Theo ca, Ca sáng: 9h00-17h00, ca tối: 14h00-22h00 ( tùy theo giờ mở cửa TTTM) - Mỗi ca 8 tiếng
Nghỉ trưa: 30p theo quy định, nghỉ dưỡng chân
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AN VIỆT SÔNG HỒNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
