Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN AN VIỆT SÔNG HỒNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN AN VIỆT SÔNG HỒNG
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 03/11/2024
Kinh doanh/Bán hàng

Mức lương
6 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
50 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: TTTM Vincom Trần Duy Hưng, 119 Đ. Trần Duy Hưng, Trung Hoà, Cầu Giấy ...và 12 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 6 - 12 Triệu

Tư vấn khách hàng về sản phẩm. Trưng bày, sắp xếp hàng hóa lên kệ. Kiểm kê hàng hóa tồn kho theo chỉ đạo của công ty. Thu ngân doanh thu hàng ngày báo cáo kế toán. Thực hiện các công việc khác do Ban lãnh đạo phân công. Sẵn sàng, nhiệt tình thực hiện các công việc khác trong phạm vi chuyên môn.
Tư vấn khách hàng về sản phẩm.
Trưng bày, sắp xếp hàng hóa lên kệ.
Kiểm kê hàng hóa tồn kho theo chỉ đạo của công ty.
Thu ngân doanh thu hàng ngày báo cáo kế toán.
Thực hiện các công việc khác do Ban lãnh đạo phân công.
Sẵn sàng, nhiệt tình thực hiện các công việc khác trong phạm vi chuyên môn.

Với Mức Lương 6 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ngoại hình cân đối, nhanh nhẹn, có khả năng giao tiếp. Không còn đi học hay vướng bận việc học Đáp ứng được ca xoay linh hoạt 8 tiếng (do Cửa hàng trưởng sắp xếp, 1 tháng xếp ca 1 lần, không có ca cố định) Ưu tiên các bạn đã có kinh nghiệm bán hàng thời trang. Có thể làm trong Lễ/Tết (300% lương)
Ngoại hình cân đối, nhanh nhẹn, có khả năng giao tiếp.
Không còn đi học hay vướng bận việc học
Đáp ứng được ca xoay linh hoạt 8 tiếng (do Cửa hàng trưởng sắp xếp, 1 tháng xếp ca 1 lần, không có ca cố định)
Ưu tiên các bạn đã có kinh nghiệm bán hàng thời trang.
Có thể làm trong Lễ/Tết (300% lương)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AN VIỆT SÔNG HỒNG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: từ 5230k - 6200k + %Doanh số (không hạn chế). (Thu nhập từ 6tr trở lên)
Thử việc: 2 tháng nhận 85% mức lương, vẫn được nhận thưởng doanh số, không bị áp KPI khi thử việc
Nghỉ tháng: Mỗi tháng nghỉ 4 buổi trừ thứ 7, chủ nhật, ngày lễ và thêm 1 ngày nghỉ phép khi lên chính thức
Cơ hội thăng tiến lên Quản lý Cửa hàng, các vị trí khối Văn Phòng
Làm việc trong môi trường trẻ và năng động, đồng nghiệp thân thiện.
Thưởng hàng năm theo doanh số.
Được tham gia BHXH đầy đủ theo luật lao động sau 2 tháng Thử việc
Thời gian: Theo ca, Ca sáng: 9h00-17h00, ca tối: 14h00-22h00 ( tùy theo giờ mở cửa TTTM) - Mỗi ca 8 tiếng
Nghỉ trưa: 30p theo quy định, nghỉ dưỡng chân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AN VIỆT SÔNG HỒNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 5, ngõ 75, đường Hồng Hà, Phường Phúc Xá, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

