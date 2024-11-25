Tuyển Kinh doanh thực phẩm Công ty TNHH Puratos Grand-Place Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Puratos Grand-Place Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/12/2024
Kinh doanh thực phẩm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh thực phẩm Tại Công ty TNHH Puratos Grand-Place Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kinh doanh thực phẩm Với Mức Lương Thỏa thuận

Đạt chỉ tiêu bán hàng tại khu vực được giao theo khối lượng (KG) và giá trị (VNĐ) và lợi nhuận gộp (VNĐ) nếu có
Lập kế hoạch hành động, luôn theo dõi, bám sát kết quả bán hàng và có hành động khắc phục cụ thể nếu cần
Chuẩn bị và thực hiện các kế hoạch công việc hàng ngày (vd: tương tác, chăm sóc khách hàng hàng ngày...)
Báo cáo kết quả thực hiện, thông tin thị trường (hàng ngày, tuần, tháng)
Hợp tác với nhân viên bán hàng của nhà phân phối để cùng nhau đạt được chỉ tiêu bán hàng
Phối hợp với Bộ phận kỹ thuật nhằm thực hiện tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng
Luôn bảo đảm mối quan hệ chặt chẽ với các khách hàng Key đồng thời duy trì và phát triển kết quả bán hàng.
Thực hiện chiến lược và tham gia tất cả các hoạt động của công ty (vd: Customer Innovation Day, các chương trình phát triển riêng cho khách hàng...)
Lập dự báo bán hàng hàng tháng / quý và chịu trách nhiệm về sự chính xác của dự báo
Các công việc khác

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu tốt nghiệp trung cấp trở lên
có 3 năm kinh nghiệm bán hàng (nghành bán lẻ/ thực phẩm... là một lợi thế)
Thường xuyên đi công tác tỉnh (khoảng 40% thời gian)
Duy trì mối quan hệ với tất cả bộ phận liên quan (nội bộ và bên ngoài)
Tôn trọng và đảm bảo các nguyên tắc bảo mật của công ty.

Tại Công ty TNHH Puratos Grand-Place Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Được cấp phát dụng cụ làm việc đầy đủ
Bảo hiểm sức khỏe và tai nạn cho cá nhân và người thân
Du lịch
Tăng lương hàng năm
SInh nhật nghỉ hưởng lương
Quốc khánh Bỉ nghỉ hưởng lương
khám sức khỏe định kỳ
Đào tạo các khóa học cần thiết cho công việc
nghỉ T7 và chủ nhật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Puratos Grand-Place Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Puratos Grand-Place Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: số 51 VSIP, đường số 8, KCN Việt Nam Singapore, P. An Phú, TP. Thuận An, Bình Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

