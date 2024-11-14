Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN JACOBI CARBONS VIỆT NAM làm việc tại Bến Tre thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN JACOBI CARBONS VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/11/2024
Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bến Tre: Lô A10

- A11

- A12, KCN Giao Long, xã An Phước, huyện Châu Thành, Châu Thành

Nhận kế hoạch công việc từ quản lý bảo trì, trưởng các khu vực quản lý trực tiếp khi cần.
Thực hiện kiểm tra, theo dõi, ghi nhận hằng ngày tình trạng máy móc thiết bị liên quan về cơ /cơ điện lạnh / nước
Sửa chữa, bảo dưỡng tất cả máy móc thiết bị liên quan về cơ /cơ điện lạnh / nước& một phần điện cơ bản (như cuốn dây điện, quấn băng keo: các dây điện, dụng cụ cầm tay, máy hàn, cúp CB... theo kế hoạch được phân công hoặc các hư hỏng đột xuất/ phát sinh dưới điều kiện thật an toàn.)
Thực hiện tốt công việc sửa chữa bảo dưỡng định kỳ do cấp trên phân công một cách kịp thời& hoàn thành đúng thời hạn.
Đề xuất ý tưởng khả thi/ tích cực tham gia việc cải tiến máy móc thiết bị phải phù hợp với thực tế.
Tích cực phối hợp bàn giao công việc còn dở dang hoặc các công việc có liên quan đến người khác, ca khác.
Đảm bảo sử dụng dụng cụ bảo hộ lao động/ dụng cụ cầm tay, máy mài, máy hàn... đúng cách đúng chức năng tại mọi thời điểm.
Duy trì các tiêu chuẩn để giữ cho công ty đạt chứng nhận ISO 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018
Thực hiện tốt LOTO khi tham gia công việc và hợp tác tốt trong việc đánh giá hành vi an toàn (BBA.)
Thực hiện tốt 5S, PCCC trong nhà xưởng.
Các công việc khác phát sinh thuộc lĩnh vực bảo trì cơ sẽ được phân công bởi trưởng bộ phận bảo trì, giám sát trực tiếp như: Làm vườn, bê tông, cắt gạch, vệ sinh nhà xưởng, PCCC.
Đảm bảo tuân thủ và thực hiệc các công việc liên quan thuộc về nhóm 3 trong an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc
Trong quá trình làm việc nếu phát hiện các vấn đề phát sinh không an toàn thì phải dừng công việc và ngay lặp tức, báo cáo lên trưởng bộ phận, giám sát, trưởng ca ... tìm cách khắc phục an toàn thì mới tiếp tục làm việc

Tốt nghiệp Trung Cấp trở lên (Cơ khí chế tạo/cơ điện/cơ khí động lực/kỹ thuật cơ khí/hàn/kỹ thuật ứng dụng)
Biết sử dụng các ứng dụng vi tính cơ bản, vẽ kỹ thuật, ưu tiên AutoCAD
Có trách nhiệm trong công việc

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: LÔ A10-A11-A12 Khu công nghiệp Giao Long, xã An Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

