Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế CB Mekong làm việc tại Bến Tre thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bến Tre: Khung B trường Tiểu học Thị trấn Giồng Trôm – xã Giồng Trôm, Giồng Trôm, Thành phố Bến Tre

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

– Tư vấn các khoá học qua các hình thức: trực tiếp tại trung tâm, kênh online, điện thoại,….

– Cập nhật học phí, thu học phí học viên tại Trung tâm, gửi thông báo và điện thoại nhắc phí, làm thông tin khóa học khi lên khóa và lên cấp độ.

– Hỗ trợ kiểm tra trình độ đầu vào của học viên.

– Xếp lịch kiểm tra hằng tuần, theo dõi điểm số chất lượng và thông báo đến Phụ huynh.

– Hỗ trợ chi nhánh và Schooling (chương trình dạy Tiếng Anh trong trường học).

– Giải đáp thắc mắc phụ huynh liên quan đến Trung tâm và học viên.

– Bán sách, theo dõi nhập sách và báo cáo tiền sách, tồn kho sách hàng tháng cho Trưởng chi nhánh.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, ưu tiên các chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Marketing, Sư phạm, Ngôn ngữ Anh hoặc các lĩnh vực liên quan.

– Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn tuyển sinh, chăm sóc khách hàng, bán hàng hoặc dịch vụ giáo dục.

– Ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo, nhưng cần có tinh thần học hỏi, cầu tiến và khả năng thích ứng nhanh.

– Kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói rõ ràng, dễ nghe, có khả năng thuyết phục và tạo thiện cảm với khách hàng.

– Tác phong chuyên nghiệp, ngoại hình sáng, thân thiện.

– Có khả năng giao tiếp tiếng Anh, trình độ tối thiểu A2.

Tại Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế CB Mekong Thì Được Hưởng Những Gì

– Mức lương: Cạnh tranh.

– Được làm việc trong môi trường giáo dục thân thiện.

– Tham gia miễn phí hoặc hỗ trợ học phí các lớp học nâng cao.

– Chế độ phúc lợi hấp dẫn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế CB Mekong

