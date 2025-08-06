Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU HƯNG VIỆT FURNITURE làm việc tại Bến Tre thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU HƯNG VIỆT FURNITURE làm việc tại Bến Tre thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU HƯNG VIỆT FURNITURE
Ngày đăng tuyển: 06/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/09/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU HƯNG VIỆT FURNITURE

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU HƯNG VIỆT FURNITURE

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bến Tre: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU HƯNG VIỆT FURNITURE, Ba Tri, Thành phố Bến Tre

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Chạy quảng cáo & thu hút khách hàng:
Quản lý kênh mạng xã hội:
Phân tích & đề xuất chiến lược:
Nghiên cứu và cập nhật xu hướng marketing số, công cụ và kỹ thuật mới.
Xây dựng và quản lý nội dung trên các kênh mạng xã hội.
Phối hợp với các bộ phận liên quan để thực hiện các hoạt động marketing tổng thể.
Đề xuất và thực hiện các ý tưởng sáng tạo để thu hút khách hàng.
Quản lý ngân sách marketing và báo cáo chi phí.
Thường xuyên cập nhật kiến thức về SEO, SEM và các công cụ phân tích dữ liệu marketing.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Digital Marketing.
Hiểu biết sâu rộng về các kênh marketing online như Google Ads, Facebook Ads, Zalo Ads, TikTok Ads...
Có kinh nghiệm sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu marketing như Google Analytics, Facebook Insights...
Kỹ năng phân tích dữ liệu tốt, khả năng tổng hợp và báo cáo hiệu quả.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
Có khả năng sáng tạo, tư duy nhanh nhạy và giải quyết vấn đề hiệu quả.
Khả năng giao tiếp tốt, kỹ năng thuyết trình và đàm phán.
Thành thạo tin học văn phòng và các công cụ marketing online.
Có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU HƯNG VIỆT FURNITURE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm.
Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.
Cơ hội được đào tạo và phát triển nghề nghiệp.
Thưởng theo hiệu quả công việc và các ngày lễ, tết.
Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU HƯNG VIỆT FURNITURE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU HƯNG VIỆT FURNITURE

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU HƯNG VIỆT FURNITURE

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô B1-B4, B9-B15 Cụm CN Thị Trấn - An Đức, Ấp Giồng Cục, Xã Ba Tri, Tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

