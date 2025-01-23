Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công Ty TNHH Giải Pháp Năng Lượng Công Nghệ Cao V-G làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập 500 - 1,000 USD

Công Ty TNHH Giải Pháp Năng Lượng Công Nghệ Cao V-G
Ngày đăng tuyển: 23/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
Nhân viên chăm sóc khách hàng

Mức lương
500 - 1,000 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Tĩnh: KKT Vũng Áng, Kỳ Anh, Hà Tĩnh, Thành phố Hà Tĩnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 500 - 1,000 USD

Nội dung công việc:
• Tiếp nhận yêu cầu, sắp xếp lịch vận chuyển hàng hóa
• Quản lý, điều phối bốc xếp giao nhận hàng hóa
• Xử lý hồ sơ hải quan về xuất/nhập khẩu
• Phối hợp với đơn vị vận tải và các cơ quan có liên quan giải quyết các thủ tục và vấn đề phát sinh, tránh ảnh hưởng đến lịch vận chuyển hàng hóa.

Với Mức Lương 500 - 1,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tuổi từ 24-38
• Tốt nghiệp cao đẳng, đại học các chuyên ngành Logistics, Quản lý Chuỗi cung ứng, Kinh tế Quốc tế hoặc các lĩnh vực có liên quan
• Có 2 năm kinh nghiệm đảm nhận các công việc liên quan
• Tiếng Trung/ Tiếng Anh tốt

Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Năng Lượng Công Nghệ Cao V-G Thì Được Hưởng Những Gì

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Giải Pháp Năng Lượng Công Nghệ Cao V-G

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: khu kinh tế Vũng Áng, Kỳ Anh, Hà Tĩnh

