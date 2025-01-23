Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công Ty TNHH Giải Pháp Năng Lượng Công Nghệ Cao V-G làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập 500 - 1,000 USD

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Năng Lượng Công Nghệ Cao V-G
Mức lương
500 - 1,000 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Tĩnh: KKT Vũng Áng, Kỳ Anh, Hà Tĩnh, Thành phố Hà Tĩnh
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 500 - 1,000 USD
Nội dung công việc:
• Tiếp nhận yêu cầu, sắp xếp lịch vận chuyển hàng hóa
• Quản lý, điều phối bốc xếp giao nhận hàng hóa
• Xử lý hồ sơ hải quan về xuất/nhập khẩu
• Phối hợp với đơn vị vận tải và các cơ quan có liên quan giải quyết các thủ tục và vấn đề phát sinh, tránh ảnh hưởng đến lịch vận chuyển hàng hóa.
Với Mức Lương 500 - 1,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tuổi từ 24-38
• Tốt nghiệp cao đẳng, đại học các chuyên ngành Logistics, Quản lý Chuỗi cung ứng, Kinh tế Quốc tế hoặc các lĩnh vực có liên quan
• Có 2 năm kinh nghiệm đảm nhận các công việc liên quan
• Tiếng Trung/ Tiếng Anh tốt
Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Năng Lượng Công Nghệ Cao V-G Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Năng Lượng Công Nghệ Cao V-G
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
