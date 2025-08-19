Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ UNI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ UNI VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 19/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/09/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ UNI VIỆT NAM

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa B Đồng Phát, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Tìm hiểu, nghiên cứu sản phẩm của công ty để giới thiệu cho khách hàng, tư vấn giải đáp thắc mắc cho khách hàng trong lĩnh vực bán buôn thiết bị, vật tư ngành làm đẹp (nail, mi, spa, phụ kiện trang điểm).
Chăm sóc khách hàng theo chính sách của Công ty, xây dựng và duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng.
Chăm sóc fanpage của Công ty về bán buôn thiết bị, vật tư ngành làm đẹp (nail, mi, spa, phụ kiện trang điểm).
Tiếp nhận đơn hàng từ khách: tư vấn,check báo giá với từng mốc đại lý. Lên đơn hàng cho khách đủ số lượng, đúng giá theo báo giá.
Theo dõi đơn hàng: Theo dõi tiến trình vận chuyển và giao hàng đúng thời gian và đầy đủ theo yêu cầu của khách hàng.
Thực hiện các công việc khác được cấp trên yêu cầu.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 6 tháng
Trong độ tuổi từ 24 - 25
Chăm chỉ, cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc
Kĩ năng giao tiếp tốt, hoà đồng
Tin học văn phòng word, excel cơ bản

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ UNI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 7.000.000 + KPI
Bán thêm được sản phẩm bán lẻ (được hưởng thêm %hoa hồng)
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, có cơ hội phát triển bản thân, thăng tiến trong công việc.
Được đào tạo chuyên môn và kỹ năng mềm.
Tăng lương theo năng lực, thưởng Lễ Tết, thưởng năm.
Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội theo quy định của Nhà Nước.
Khám sức khỏe định kỳ 1 năm 1 lần
Tham gia teambuilding Du lịch hàng năm cùng Công ty.
Nghỉ phép 12 ngày /năm, nghỉ Lễ theo quy định của Nhà nước.
Đồng nghiệp trẻ trung có chuyên môn và nhiệt tình hỗ trợ trong công việc.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ UNI VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ UNI VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Chung cư Đồng Phát Park View, Hoàng Mai, Hà Nội

