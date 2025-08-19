Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH NGUYỄN AN NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH NGUYỄN AN NAM
- Hà Nội: 21 Cát Linh, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 8 Triệu
Thực hiện tư vấn cho khách hàng và giải đáp các thắc mắc qua các kênh: hotline, chat, email liên quan đến sản phẩm, dịch vụ thuộc lĩnh vực tài chính - ngân hàng.
Xử lý các công việc nghiệp vụ chăm sóc khách hàng khác (nếu có) theo yêu cầu của quản lý.
Thực hiện các công việc khác hỗ trợ vận hành theo yêu cầu của cấp trên.
Thời gian làm việc: Xoay ca luân phiên 8 tiếng/ngày, 6 ngày/tuần; nghỉ 1 ngày/ tuần; có phát sinh làm lễ, tết Việt Nam
Các ca làm việc chính: Ca 1: 7:00 - 16:00, Ca 2: 8:00 - 17:00, Ca 3: 13:00 - 22:00
Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm.
Không nói ngọng, không nói lắp, không giọng địa phương.
Có kỹ năng về Word/Excel, tin học văn phòng.
Tại CÔNG TY TNHH NGUYỄN AN NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian đào tạo 2 - 3 tuần đầu tiên: công ty hỗ trợ 1 triệu đồng
Lương tháng 13.
Xét thăng chức 2 lần/năm, xét tăng lương 1 lần/năm.
Cơ hội huấn luyện: được tham gia khóa học đào tạo bài bản, chuyên nghiệp về nghiệp vụ và kỹ năng chăm sóc khách hàng.
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN... theo quy định của luật Việt Nam.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.
Quà tặng/tiền mặt vào các dịp lễ Tết trong năm, trợ cấp hiếu, hỉ, sinh con, ốm đau.
Các hoạt động gắn kết nhân viên toàn công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NGUYỄN AN NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
