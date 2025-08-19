Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH NGUYỄN AN NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu

CÔNG TY TNHH NGUYỄN AN NAM
Ngày đăng tuyển: 19/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/09/2025
CÔNG TY TNHH NGUYỄN AN NAM

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH NGUYỄN AN NAM

Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 21 Cát Linh, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Thực hiện tư vấn cho khách hàng và giải đáp các thắc mắc qua các kênh: hotline, chat, email liên quan đến sản phẩm, dịch vụ thuộc lĩnh vực tài chính - ngân hàng.
Xử lý các công việc nghiệp vụ chăm sóc khách hàng khác (nếu có) theo yêu cầu của quản lý.
Thực hiện các công việc khác hỗ trợ vận hành theo yêu cầu của cấp trên.
Thời gian làm việc: Xoay ca luân phiên 8 tiếng/ngày, 6 ngày/tuần; nghỉ 1 ngày/ tuần; có phát sinh làm lễ, tết Việt Nam
Các ca làm việc chính: Ca 1: 7:00 - 16:00, Ca 2: 8:00 - 17:00, Ca 3: 13:00 - 22:00

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên (chấp nhận sinh viên đang chờ bằng).
Không yêu cầu kinh nghiệm.
Không nói ngọng, không nói lắp, không giọng địa phương.
Có kỹ năng về Word/Excel, tin học văn phòng.

Tại CÔNG TY TNHH NGUYỄN AN NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng: 6.300.000 đồng + KPI, Tổng thu nhập 7.000.000 - 8.000.000 đồng/tháng.
Thời gian đào tạo 2 - 3 tuần đầu tiên: công ty hỗ trợ 1 triệu đồng
Lương tháng 13.
Xét thăng chức 2 lần/năm, xét tăng lương 1 lần/năm.
Cơ hội huấn luyện: được tham gia khóa học đào tạo bài bản, chuyên nghiệp về nghiệp vụ và kỹ năng chăm sóc khách hàng.
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN... theo quy định của luật Việt Nam.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.
Quà tặng/tiền mặt vào các dịp lễ Tết trong năm, trợ cấp hiếu, hỉ, sinh con, ốm đau.
Các hoạt động gắn kết nhân viên toàn công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NGUYỄN AN NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH NGUYỄN AN NAM

CÔNG TY TNHH NGUYỄN AN NAM

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 34 Tiền Giang, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

