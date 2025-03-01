Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT THUẬN THÀNH ĐẠT làm việc tại Bình Thuận thu nhập 7 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT THUẬN THÀNH ĐẠT
Ngày đăng tuyển: 01/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/03/2025
Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT THUẬN THÀNH ĐẠT

Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

Bình Thuận: BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật. Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện. Cơ hội thăng tiến trong công việc và phát triển nghề nghiệp lâu dài. Thưởng theo hiệu quả công việc và các dịp lễ, Tết. Được đào tạo nghiệp vụ, kỹ năng chăm sóc khách hàng., Huyện Tánh Linh

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Tiếp nhận yêu cầu, hỗ trợ và giải quyết các vấn đề của khách hàng thông qua các kênh thương mại điện tử: Shopee, Lazada, Tiktok, Alibaba.
Tư vấn và giải đáp thắc mắc về sản phẩm, dịch vụ của công ty cho khách hàng.
Quản lý đơn hàng, theo dõi tiến độ giao hàng và giải quyết khiếu nại của khách hàng (nếu có).
Duy trì và phát triển mối quan hệ lâu dài với khách hàng, đảm bảo sự hài lòng cao nhất.
Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo dịch vụ chăm sóc khách hàng luôn được hoàn thiện.

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp TC trở lên, ưu tiên có kinh nghiệm chăm sóc khách hàng.
Thành thạo sử dụng các nền tảng thương mại điện tử như Shopee, Lazada, Tiktok, Alibaba.
Kỹ năng giao tiếp tốt, nhanh nhạy và xử lý tình huống linh hoạt.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
Nhiệt tình, trách nhiệm, kiên nhẫn và có tinh thần cầu tiến.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT THUẬN THÀNH ĐẠT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 6.5 - 15 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT THUẬN THÀNH ĐẠT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT THUẬN THÀNH ĐẠT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 37/23/9 Hồ Văn Long, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất