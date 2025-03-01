Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT THUẬN THÀNH ĐẠT làm việc tại Bình Thuận thu nhập 7 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT THUẬN THÀNH ĐẠT
- Bình Thuận: BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật. Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện. Cơ hội thăng tiến trong công việc và phát triển nghề nghiệp lâu dài. Thưởng theo hiệu quả công việc và các dịp lễ, Tết. Được đào tạo nghiệp vụ, kỹ năng chăm sóc khách hàng., Huyện Tánh Linh
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 15 Triệu
Tiếp nhận yêu cầu, hỗ trợ và giải quyết các vấn đề của khách hàng thông qua các kênh thương mại điện tử: Shopee, Lazada, Tiktok, Alibaba.
Tư vấn và giải đáp thắc mắc về sản phẩm, dịch vụ của công ty cho khách hàng.
Quản lý đơn hàng, theo dõi tiến độ giao hàng và giải quyết khiếu nại của khách hàng (nếu có).
Duy trì và phát triển mối quan hệ lâu dài với khách hàng, đảm bảo sự hài lòng cao nhất.
Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo dịch vụ chăm sóc khách hàng luôn được hoàn thiện.
Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo sử dụng các nền tảng thương mại điện tử như Shopee, Lazada, Tiktok, Alibaba.
Kỹ năng giao tiếp tốt, nhanh nhạy và xử lý tình huống linh hoạt.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
Nhiệt tình, trách nhiệm, kiên nhẫn và có tinh thần cầu tiến.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT THUẬN THÀNH ĐẠT Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT THUẬN THÀNH ĐẠT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI