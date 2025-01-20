Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty Cổ phần Toyota Phú Thọ làm việc tại Phú Thọ thu nhập 8 - 10 Triệu

Công ty Cổ phần Toyota Phú Thọ
Ngày đăng tuyển: 20/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/02/2025
Công ty Cổ phần Toyota Phú Thọ

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Công ty Cổ phần Toyota Phú Thọ

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Phú Thọ: Toyota Phú Thọ

- Số 286 Nguyễn Tất Thành, Việt trì, Phú Thọ, TP Việt Trì, Thị xã Phú Thọ

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Liên hệ khách hàng, nhắc bảo dưỡng và thông báo các chiến dịch theo yêu cầu của Đại lý
Tiếp nhận, trả lời các cuộc gọi của khách hàng từ bên ngoài gọi đến.
Giải quyết các yêu cầu và thắc mắc, chia sẻ thông tin với khách hàng có nhu cầu mua xe mới, xe đã qua sử dụng hoặc sử dụng dịch vụ sửa chữa bảo dưỡng tại đại lý.
Giới thiệu, cung cấp các thông tin về sản phẩm, dịch vụ tới khách hàng
Chi tiết công việc sẽ được trao đổi chi tiết trong buổi Phỏng vấn

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, tuổi dưới 35.
Trình độ Cao đẳng trở lên
Có ngoại hình ưa nhìn.
Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng giải quyết các khiếu nại khách hàng.
Nhiệt huyết trong công việc, có khả năng làm việc độc lập với cường độ cao sáng tạo trong công việc.
Ưu tiên người đã có kinh nghiệm trong công tác chăm sóc khách hàng, giải quyết khiếu nại

Tại Công ty Cổ phần Toyota Phú Thọ Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thăng tiến.
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ trong và ngoài Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Toyota Phú Thọ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Toyota Phú Thọ

Công ty Cổ phần Toyota Phú Thọ

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 286, Nguyễn Tất Thành, Thanh Miếu, Việt Trì, Phú Thọ

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

