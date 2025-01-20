Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty Cổ phần Toyota Phú Thọ làm việc tại Phú Thọ thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Phú Thọ: Toyota Phú Thọ - Số 286 Nguyễn Tất Thành, Việt trì, Phú Thọ, TP Việt Trì, Thị xã Phú Thọ

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Liên hệ khách hàng, nhắc bảo dưỡng và thông báo các chiến dịch theo yêu cầu của Đại lý

Tiếp nhận, trả lời các cuộc gọi của khách hàng từ bên ngoài gọi đến.

Giải quyết các yêu cầu và thắc mắc, chia sẻ thông tin với khách hàng có nhu cầu mua xe mới, xe đã qua sử dụng hoặc sử dụng dịch vụ sửa chữa bảo dưỡng tại đại lý.

Giới thiệu, cung cấp các thông tin về sản phẩm, dịch vụ tới khách hàng

Chi tiết công việc sẽ được trao đổi chi tiết trong buổi Phỏng vấn

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, tuổi dưới 35.

Trình độ Cao đẳng trở lên

Có ngoại hình ưa nhìn.

Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng giải quyết các khiếu nại khách hàng.

Nhiệt huyết trong công việc, có khả năng làm việc độc lập với cường độ cao sáng tạo trong công việc.

Ưu tiên người đã có kinh nghiệm trong công tác chăm sóc khách hàng, giải quyết khiếu nại

Tại Công ty Cổ phần Toyota Phú Thọ Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thăng tiến.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ trong và ngoài Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Toyota Phú Thọ

