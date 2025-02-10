Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ BÌNH THUẬN làm việc tại Ninh Thuận thu nhập Từ 7 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ BÌNH THUẬN
- Ninh Thuận: Cầu sông Quao, TP Phan Rang Tháp Chàm
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Từ 7 Triệu
Gọi điện mời chào khách hàng làm dịch vụ sửa chữa bảo hành xe ô tô theo data có sẵn
Lên lịch hẹn với khách hàng từ nguồn khách hàng tự khai thác và từ các CBNV đặt lịch hẹn với khách hàng
Tiếp đón khách hàng theo quy trình và quy định của công ty và hãng Ford.
Phối hợp thực hiện các công việc tại văn phòng
Đề xuất những chương trình, chính sách thúc đẩy kinh doanh dịch vụ.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên và BGĐ.
Báo cáo trực tiếp cho Giám đốc Dịch vụ
Tuân thủ hạn định về chế độ báo cáo ngày/ tuần/ tháng theo đúng yêu cầu
Với Mức Lương Từ 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kỹ năng giao tiếp trực tiếp, qua điện thoại, có khả năng thuyết trình, có tinh thần làm việc kỷ luật, phối hợp cao.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.
Tin học văn phòng, lợi thế tiếng Anh giao tiếp.
Ngoại hình ưa nhìn.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ BÌNH THUẬN Thì Được Hưởng Những Gì
Thử việc 2 tháng; Hưởng 85% lương
Được đóng BHXH sau 2 tháng thử việc
Du lịch Công ty hàng năm
Chế độ lễ - tết theo quy định nhà nước
Môi trường thân thiện, vui vẻ, hòa đồng, nhiều cơ hội phát triển
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ BÌNH THUẬN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI