Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ BÌNH THUẬN làm việc tại Ninh Thuận thu nhập Từ 7 Triệu

Mức lương Từ 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Ninh Thuận: Cầu sông Quao, TP Phan Rang Tháp Chàm

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Từ 7 Triệu

Gọi điện mời chào khách hàng làm dịch vụ sửa chữa bảo hành xe ô tô theo data có sẵn

Lên lịch hẹn với khách hàng từ nguồn khách hàng tự khai thác và từ các CBNV đặt lịch hẹn với khách hàng

Tiếp đón khách hàng theo quy trình và quy định của công ty và hãng Ford.

Phối hợp thực hiện các công việc tại văn phòng

Đề xuất những chương trình, chính sách thúc đẩy kinh doanh dịch vụ.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên và BGĐ.

Báo cáo trực tiếp cho Giám đốc Dịch vụ

Tuân thủ hạn định về chế độ báo cáo ngày/ tuần/ tháng theo đúng yêu cầu

Với Mức Lương Từ 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng/Trung cấp các trường thuộc khối Kinh tế, Kế toán, ưu tiên lĩnh vực marketing

Có kỹ năng giao tiếp trực tiếp, qua điện thoại, có khả năng thuyết trình, có tinh thần làm việc kỷ luật, phối hợp cao.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.

Tin học văn phòng, lợi thế tiếng Anh giao tiếp.

Ngoại hình ưa nhìn.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ BÌNH THUẬN Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ tiền ăn trưa

Thử việc 2 tháng; Hưởng 85% lương

Được đóng BHXH sau 2 tháng thử việc

Du lịch Công ty hàng năm

Chế độ lễ - tết theo quy định nhà nước

Môi trường thân thiện, vui vẻ, hòa đồng, nhiều cơ hội phát triển

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ BÌNH THUẬN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin