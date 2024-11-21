Tuyển Photographer/Video Editor Công Ty Cổ Phần Moji Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 3 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Photographer/Video Editor Tại Công Ty Cổ Phần Moji Việt Nam
Mức lương
Từ 3 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Studio Moji
- 81 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương Từ 3 Triệu
1. Thời gian, địa điểm làm việc
- 01 ứng viên là CTV lâu dài
- 01 ứng viên là CTV thời vụ làm đến hết tháng 03/2025
- Thời gian làm việc: 3 buổi/tuần (Đăng ký linh động theo yêu cầu công việc);
- Địa điểm: Studio Moji - 81 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
2. Mô tả công việc
Với Mức Lương Từ 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
3. Yêu cầu công việc
- Có khả năng chụp và chỉnh sửa hình ảnh tốt;
- Gu thẩm mỹ tốt, bắt trend;
- Có thiết bị chụp ảnh (Máy ảnh hoặc iphone 12 trở lên);
- Sử dụng thành thạo Photoshop hoặc các phần mềm chỉnh sửa/xử lý ảnh;
- Chủ động, sáng tạo, có trách nhiệm trong công việc.
Tại Công Ty Cổ Phần Moji Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
4. Quyền lợi
5. Cách thức ứng tuyển
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Moji Việt Nam
