Tuyển Photographer/Video Editor Công Ty Cổ Phần Moji Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 3 Triệu

Mức lương Từ 3 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Studio Moji - 81 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng

1. Thời gian, địa điểm làm việc

- 01 ứng viên là CTV lâu dài

- 01 ứng viên là CTV thời vụ làm đến hết tháng 03/2025

- Thời gian làm việc: 3 buổi/tuần (Đăng ký linh động theo yêu cầu công việc);

- Địa điểm: Studio Moji - 81 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

2. Mô tả công việc

3. Yêu cầu công việc

- Có khả năng chụp và chỉnh sửa hình ảnh tốt;

- Gu thẩm mỹ tốt, bắt trend;

- Có thiết bị chụp ảnh (Máy ảnh hoặc iphone 12 trở lên);

- Sử dụng thành thạo Photoshop hoặc các phần mềm chỉnh sửa/xử lý ảnh;

- Chủ động, sáng tạo, có trách nhiệm trong công việc.

4. Quyền lợi

5. Cách thức ứng tuyển

