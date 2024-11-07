Tuyển việc làm y tá CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LAVIAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 71 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Hưng, Quận 7 ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc việc làm y tá Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Phụ Bác sĩ trong quá trình làm các thủ thuật thẩm mỹ, tiêm truyền, thay băng cắt chỉ...

- Chăm sóc Khách hàng trước và sau khi làm xong dịch vụ.

- Thực hiện y lệnh của bác sĩ

- Tham gia học về các dịch vụ của TMV để nâng cao kỹ năng và tay nghề.

- Công việc khác sẽ trao đổi kỹ hơn trong quá trình phỏng vấn.

- Phụ trách Quản lý đội ngũ điều dưỡng tại cơ sở, phân chia ca trực….

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ngoại hình ưa nhìn,Tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

- Trực đêm được.

- Khả năng giao tiếp khéo léo, xử lý tình huống linh hoạt.

- Năng động, trách nhiệm, cẩn thận.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LAVIAN Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng 7.000.000đ + trực đêm+ tăng ca. thay băng cắt chỉ . Thu nhập 10-15 triệu/tháng

- Môi trường làm việc thân thiện, cơ sở vật chất hiện đại, đầy đủ.

- Cơ hội gia tăng kiến thức làm đẹp và được sử dụng dịch vụ làm đẹp với chi phí ưu đãi dành cho CBNV..

- Thưởng cuối năm, thưởng lễ, Tết hấp dẫn theo kết quả kinh doanh của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LAVIAN

