Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LAVIAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LAVIAN
Ngày đăng tuyển: 02/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/08/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LAVIAN

Nhân viên mua hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LAVIAN

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 219 Trung Kính, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Tìm kiếm đối tác thị trường âu mỹ để phát triển, hợp tác các sản phẩm của công ty
Trao đổi, tạo Hợp động, nhập khẩu sản phẩm
Duy trì mối quan hệ hợp tác lâu dài với các nhà cung cấp cũ.
Tìm kiếm thêm các nhà cung cấp cung ứng cho Công ty để đáp ứng tốt nhất về chất lượng, tiến độ, giá cả....để tiết kiệm chi phí cho Công ty.
Thương lượng, đàm phán giá, soạn thảo các Hợp đồng kinh tế, điều kiện hợp đồng; xem xét hợp đồng và thực hiện công việc liên quan đến quản lý hợp đồng với nhà cung cấp.
Theo dõi, kiểm tra hàng trong quá trình mua hàng, thủ tục, vận chuyển và nhập hàng của đối tác theo HĐ.
Phối hợp với Giám sát công trình và với các Bộ phận khác để đạt hiệu quả cao trong công việc.
Kiểm tra khối lượng quyết toán của các thầu phụ, tiếp nhận hóa đơn chứng từ và hoàn thiện hồ sơ mua hàng chuyển kế toán hạch toán.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp cao đẳng/đại học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Xuất nhập khẩu, hoặc các ngành liên quan.
• Có từ 1-2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương (ưu tiên trong lĩnh vực sản xuất, thương mại, xuất nhập khẩu).
• Thành thạo kỹ năng tìm kiếm và đàm phán với nhà cung cấp.
• Có kiến thức về quy trình mua hàng, chuỗi cung ứng, quản lý hàng tồn kho.
• Có kiến thức về thị trường & nhà cung cấp
• Thành thạo tin học văn phòng (Excel, Word và các phần mềm quản lý mua hàng).
• Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm tốt.
• Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.
• Sử dụng tiếng anh tốt trong công việc (Bắt buộc)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LAVIAN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh (thỏa thuận tùy theo năng lực và kinh nghiệm làm việc thực tế) 15-20Tr
Lương tháng 13, thưởng tết, thưởng các ngày lễ (08/03, 30/4-01/05, 02/09...), BHXH.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp
Có nhiều cọ xát và phát triển bản thân, thăng tiến trong sự nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LAVIAN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LAVIAN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LAVIAN

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 42 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

