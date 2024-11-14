Tuyển Tài xế/Lái xe Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Lâm Đồng: Quảng trường Lâm Viên, P. 10, TP Đà Lạt

Mô Tả Công Việc Tài xế/Lái xe Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Nhận hàng hóa, chứng từ và thông tin khách hàng từ điều phối giao hàng

Giao hàng cho khách hàng trong bán kính 10km, thu tiền và nộp về cho Quỹ trung tâm (nếu có).

Yêu cầu khách hàng ký tên xác nhận để nộp lưu tại bộ phận

Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu công việc và theo phân công của quản lý

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/ nữ từ 20 đến 40 tuổi

- Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên

- Không yêu cầu kinh nghiệm

- Có xe gắn máy, rành đường thành phố

- Thái độ: trung thực, sẵn sàng phục vụ khách hàng

- Sức khỏe tốt, siêng năng, nhanh nhẹn, có trách nhiệm trong công việc

- Đáp ứng thời gian làm thời vụ đến 28 Tết Âm lịch

Tại Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hơn 10 triệu/tháng + thưởng gắn bó Tết

- Ca làm việc 8 tiếng/ngày, xoay ca linh hoạt (tùy theo vị trí, khu vực)

- Được hướng dẫn và đào tạo nghề siêu thị

- Cơ hội trở thành nhân viên chính thức của siêu thị

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin