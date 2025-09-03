Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH MÌ MÁ HẢI VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 387 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 2, Tân Bình, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

● Tư vấn và phát triển điểm bán:

- Mở rộng điểm nhượng quyền cho khách hàng hiện hữu;

- Tư vấn khách hàng hiện hữu mở thêm điểm bán.



● Hỗ trợ kinh doanh:

- Làm việc trực tiếp với các điểm nhượng quyền để tư vấn, hỗ trợ điểm bán tối ưu hoạt động kinh doanh;

- Giải quyết các vấn đề khó khăn của khách hàng trong quá trình kinh doanh;

- Thực hiện các chương trình thúc đẩy bán hàng và chăm sóc khách hàng theo kế hoạch của phòng ban.



● Đánh giá và phân tích nhu cầu khách hàng:

- Cung cấp tài liệu, đào tạo cho nhân viên tại các điểm nhượng quyền về kỹ năng bán hàng, vận hành

điểm bán, và chăm sóc khách hàng;

- Đảm bảo mức độ hài lòng của khách hàng nhượng quyền thông qua việc hỗ trợ kịp thời và hiệu quả.



● Kênh Key Account:

- Tiếp nhận thông tin từ các chương trình hỗ trợ;

- Phối hợp khảo sát hoàn cảnh, mặt bằng để mở điểm bán;

- Hỗ trợ khai trương điểm bán (nếu khách hàng cần).



● Công việc khác:

− Thực hiện báo cáo mỗi ngày , mỗi cuối tuần đến Quản Lý Trực Tiếp;

− Thực hiện các công việc khác từ Quản Lý Trực Tiếp giao.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học ngành Quản trị Kinh doanh, Quản trị Nhà hàng Khách sạn,… các ngành liên quan;

- Có kinh nghiệm chăm sóc khách hàng trong lĩnh vực F&B, FMCG là một lợi thế, ưu tiên trong lĩnh vực nhượng quyền;

- Giao tiếp tốt, có khả năng tư vấn, thuyết phục khách hàng;

- Thao tác tin học văn phòng cơ bản

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH MÌ MÁ HẢI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng từ 7 triệu, lương cứng không phụ thuộc doanh số;

- Thu nhập lên đến 10.000.000 VND - 12.000.000 VND/ tháng (bao gồm lương cứng + thưởng hiệu suất)

- Lương tháng 13. Xét tăng lương 1 lần/năm, 12 ngày phép/ năm;

- Quà, tiền thưởng cho nhân viên vào các dịp Lễ, Tết;

- Được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng chuyên môn;

- Các hoạt động gắn kết nội bộ: Quà Sinh nhật, Tiệc Gắn kết, Quà tặng các ngày lễ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH MÌ MÁ HẢI VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin