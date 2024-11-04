Tuyển Tài xế/Lái xe Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 9 Triệu

Tuyển Tài xế/Lái xe Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 9 Triệu

Bellsystem24 VietNam
Ngày đăng tuyển: 04/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 05/12/2024
Bellsystem24 VietNam

Tài xế/Lái xe

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tài xế/Lái xe Tại Bellsystem24 VietNam

Mức lương
6 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tòa nhà 3D, Khu đô thị Handi Resco, 74 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội., Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Tài xế/Lái xe Với Mức Lương 6 - 9 Triệu

1. Mô tả công việc
Tiếp nhận và xử lý hồ sơ cho khách hàng qua hình ảnh
Tư vấn thông tin qua hình ảnh
Điểm bán gọi lên để xác minh CCCD, CMND và ảnh chân dung chính chủ
Đào tạo ngắn ngày, làm việc tại văn phòng
2. Thời gian làm việc
8 tiếng/ngày, linh hoạt trong khung giờ từ 06h00 - 22h30
Được nghỉ 1 ngày bất kỳ trong tuần
3. Địa chỉ làm việc
Tòa nhà 3D, Khu đô thị Handi Resco Phạm Văn Đồng, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Với Mức Lương 6 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp trở lên. Chấp nhận sinh viên chờ bằng
Giọng nói dễ nghe, rõ ràng, không nói ngọng, nói giọng địa phương
Thái độ tốt, tư duy tích cực
Ngoại hình ưa nhìn, tươi tắn (vì sử dụng video call)

Tại Bellsystem24 VietNam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 6.500.000đ - 9.000.000đ + thưởng tăng ca
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp
Được đào tạo bài bản về kỹ năng, nghiệp vụ
Thử việc được nhận 100% lương
Ký HĐLĐ chính thức sau 2 tháng
Được đóng bảo hiểm xã hội và hưởng các chế độ theo Luật lao động khi trở thành nhân viên chính thức của công ty
Thưởng lễ, tết, hiếu hỷ, sinh nhật, có thưởng nóng hoặc thưởng từ đối tác khi đạt thành tích hoặc tiến bộ nổi bật
Có cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn với cơ chế rõ ràng, minh bạch
Được tham gia các hoạt động teambuilding, galadinner, du lịch hàng năm của công ty
Có hỗ trợ gửi xe cho nhân sự Insource (nếu phải để xe bên ngoài)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bellsystem24 VietNam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Bellsystem24 VietNam

Bellsystem24 VietNam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 3 tòa nhà Trung Yên 1 Số 1 Vũ Phạm Hàm Trung Kính Cầu Giấy Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

