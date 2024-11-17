Tuyển Tài xế/Lái xe Kho Hàng Và Văn Phòng Công Ty TNHH Thực Phẩm Chất Lượng Canada làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Chuyên chở hàng hóa của Công ty đi giao cho khách hàng theo đơn hàng từ điều vận giao cho khách đảm bảo đúng thời gian và địa chỉ.

Nhận hàng hóa đầy đủ theo đơn hàng từ điều vận.

Kiểm tra chất lượng và trọng lượng hàng hoá, sau đó ký vào phiếu xuất kho khi nhận hàng đi giao.

Giao hàng hóa theo đúng đơn hàng và địa chỉ khách hàng trên đơn hàng

Báo cáo trong thời gian sớm nhất mọi sự cố xảy ra trong quá trình lưu thông cho cấp trên, bao gồm : tai nạn giao thông, phạt do vi phạm luật, hư xe, tắc đường... để có biện pháp xử lý kịp thời và thích hợp. Đặc biệt, sai phạm do lưu thông trên đường từ phía lái xe gây nên thì lái xe phải chịu trách nhiệm về hành vi đó.

Không được uống rượu/ bia chất có cồn trước và trong lúc điều khiển xe khi đi giao hàng. Không được chở hàng hóa, vật dụng trái pháp luật.

Chấp hành tốt chế độ phòng cháy, chữa cháy

Thông thạo các tuyến đường để đến nơi cần đến trên con đường gần nhất.