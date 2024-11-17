Tuyển Tài xế/Lái xe Kho Hàng Và Văn Phòng Công Ty TNHH Thực Phẩm Chất Lượng Canada làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Kho Hàng Và Văn Phòng Công Ty TNHH Thực Phẩm Chất Lượng Canada
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
Tài xế/Lái xe

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Nhà 11, N07A KĐT Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Chuyên chở hàng hóa của Công ty đi giao cho khách hàng theo đơn hàng từ điều vận giao cho khách đảm bảo đúng thời gian và địa chỉ.
Nhận hàng hóa đầy đủ theo đơn hàng từ điều vận.
Kiểm tra chất lượng và trọng lượng hàng hoá, sau đó ký vào phiếu xuất kho khi nhận hàng đi giao.
Giao hàng hóa theo đúng đơn hàng và địa chỉ khách hàng trên đơn hàng
Báo cáo trong thời gian sớm nhất mọi sự cố xảy ra trong quá trình lưu thông cho cấp trên, bao gồm : tai nạn giao thông, phạt do vi phạm luật, hư xe, tắc đường... để có biện pháp xử lý kịp thời và thích hợp. Đặc biệt, sai phạm do lưu thông trên đường từ phía lái xe gây nên thì lái xe phải chịu trách nhiệm về hành vi đó.
Không được uống rượu/ bia chất có cồn trước và trong lúc điều khiển xe khi đi giao hàng. Không được chở hàng hóa, vật dụng trái pháp luật.
Chấp hành tốt chế độ phòng cháy, chữa cháy
Thông thạo các tuyến đường để đến nơi cần đến trên con đường gần nhất.

Giới tính: Nam
Có bằng lái xe
Tốt nghiệp trung cấp trở lên
Am hiểu luật giao thông
Sức khỏe tốt, trung thực
Kỹ năng xử lý tình huống

Được đóng BHXH, lương tháng thứ 13, thưởng và nghỉ lễ theo quy định của nhà nước.
Được tham gia các hoạt động kết nối, học tập và chia sẻ cùng lãnh đạo doanh nghiệp: Đào tạo nội bộ, feedback và review nhân viên định kỳ.
Làm việc trong môi trường tôn trọng và cầu thị nhân tài. Luôn đánh giá cao và tạo điều kiện cho sự cầu tiến.
Tham gia các hoạt động tập thể: đá bóng, team building, Year end Party, sự kiện tri ân, Lễ vinh danh các cá nhân có thành tích xuất sắc trong tháng,..

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 11, N07a, KĐTM Dịch Vọng, Thành Thái, Cầu Giấy Hà Nội

