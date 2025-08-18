Tuyển Designer Công ty TNHH Dirty Coins làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Designer Tại Công ty TNHH Dirty Coins
- Hồ Chí Minh: 561 Sư Vạn Hạnh Phường Hòa Hưng, Quận 10, Quận 10
Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
1. BRAND & CULTURE TRANSLATION
Hiểu sâu định vị brand (visual tone, voice, tinh thần thương hiệu)
Biến câu chuyện hoặc concept thành sản phẩm (áo, quần, túi, phụ kiện...)
Đọc trend văn hóa (từ nhạc, TikTok, Gen Z behavior...) và translate thành visual direction
2. CREATIVE DESIGN & PRODUCT DEVELOPMENT
Thiết kế các sản phẩm streetwear (tee, hoodie, jacket, pants, bags...)
Dựng moodboard + visual language cho mỗi capsule/drop
Lên flat sketch + techpack chi tiết (form, thông số, chi tiết in/thêu)
Thử nghiệm material, wash, cutting, patch, reflective...
3. VISUAL STYLING & SHOOTING SUPPORT
Đề xuất concept hình ảnh lookbook / shootbook / reels / visual media
Làm việc với stylist & photographer để giữ đúng vibe sản phẩm
Biết style đồ, phối layer, chọn phụ kiện, hướng dẫn model pose nếu cầ
4. DROP & VIRAL STRATEGY COLLAB
Gợi ý packaging, sticker, tagline đi kèm sản phẩm
Suggest creative idea cho chiến dịch truyền thông (ví dụ: outfit challenge, hidden message trên tag áo, story-based drop...)
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
các phần mềm A.I , Capcut , Canva
Tại Công ty TNHH Dirty Coins Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN,…. theo pháp luật
Thưởng tết, lễ, sinh nhật, thâm niên ( thâm niên có cộng dồn qua các năm),...
Phép năm 01 tháng 01 ngày, có thể cộng dồn, tổng 12 ngày phép/năm
Thưởng chuyên cần, thưởng thành tích tháng, thưởng nóng chạy chiến dịch,...
Làm lễ, tết: lương x4
Xét tăng lương 01 năm 01 lần
Được đào tạo định kỳ để nâng cao nghiệp vụ quản lý và các kỹ năng cần thiết để phát triển bản thân.
Du lịch hàng năm
Mua sản phẩm công ty với giá ưu đãi.
Được khuyến khích các bạn CHT tự tin thể hiện khả năng của mình trong việc xây dựng và phát triển cửa hàng mình quản lý để tăng doanh thu cửa hàng và thu nhập cá nhân.
Các phúc lợi khác theo quy định của Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dirty Coins
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
