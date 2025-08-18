Tuyển Designer Công ty TNHH Dirty Coins làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 561 Sư Vạn Hạnh Phường Hòa Hưng, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

1. BRAND & CULTURE TRANSLATION

Hiểu sâu định vị brand (visual tone, voice, tinh thần thương hiệu)

Biến câu chuyện hoặc concept thành sản phẩm (áo, quần, túi, phụ kiện...)

Đọc trend văn hóa (từ nhạc, TikTok, Gen Z behavior...) và translate thành visual direction

2. CREATIVE DESIGN & PRODUCT DEVELOPMENT

Thiết kế các sản phẩm streetwear (tee, hoodie, jacket, pants, bags...)

Dựng moodboard + visual language cho mỗi capsule/drop

Lên flat sketch + techpack chi tiết (form, thông số, chi tiết in/thêu)

Thử nghiệm material, wash, cutting, patch, reflective...

3. VISUAL STYLING & SHOOTING SUPPORT

Đề xuất concept hình ảnh lookbook / shootbook / reels / visual media

Làm việc với stylist & photographer để giữ đúng vibe sản phẩm

Biết style đồ, phối layer, chọn phụ kiện, hướng dẫn model pose nếu cầ

4. DROP & VIRAL STRATEGY COLLAB

Gợi ý packaging, sticker, tagline đi kèm sản phẩm

Suggest creative idea cho chiến dịch truyền thông (ví dụ: outfit challenge, hidden message trên tag áo, story-based drop...)

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Adobe Illustrator, Photoshop, Techpack, Flat Sketch, Clo3D (bonus)

các phần mềm A.I , Capcut , Canva

Tại Công ty TNHH Dirty Coins Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: LCB + thưởng sáng tạo (10.000.000 - 12.000.000)

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN,…. theo pháp luật

Thưởng tết, lễ, sinh nhật, thâm niên ( thâm niên có cộng dồn qua các năm),...

Phép năm 01 tháng 01 ngày, có thể cộng dồn, tổng 12 ngày phép/năm

Thưởng chuyên cần, thưởng thành tích tháng, thưởng nóng chạy chiến dịch,...

Làm lễ, tết: lương x4

Xét tăng lương 01 năm 01 lần

Được đào tạo định kỳ để nâng cao nghiệp vụ quản lý và các kỹ năng cần thiết để phát triển bản thân.

Du lịch hàng năm

Mua sản phẩm công ty với giá ưu đãi.

Được khuyến khích các bạn CHT tự tin thể hiện khả năng của mình trong việc xây dựng và phát triển cửa hàng mình quản lý để tăng doanh thu cửa hàng và thu nhập cá nhân.

Các phúc lợi khác theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dirty Coins

