Tuyển Hành chính tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA MỸ PHẨM TỰ NHIÊN làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Khánh Hòa: 718 Lương Định Của, TP Nha Trang, Khánh Hòa, TP Nha Trang

Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

- Khai báo tăng giảm BHXH

- Khai báo thông tin nhân sự trên hệ thống, theo dõi chấm công.

- Tuyển dụng nhân sự

- Soạn và lưu trữ hồ sơ nhân sự, Hợp đồng lao động và các quyết định liên quan

- Các công việc hành chính khác

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành kế toán, tài chính

- Có kinh nghiệm về tính lương, bảo hiểm xã hội, thuế TNCN

- Sử dụng phần mềm office thành thạo, đặc biệt sử dụng linh hoạt các hàm trong excel

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA MỸ PHẨM TỰ NHIÊN Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: Sáng 8h-12h; chiều từ 13h-17h, làm việc từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (1 tháng off 2 buổi chiều thứ 7)

Phúc lợi: Phụ cấp cơm trưa 15.000đ/ ngày 8h

Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

Nghỉ phép năm 12 ngày

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA MỸ PHẨM TỰ NHIÊN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin