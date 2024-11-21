Tuyển Hành chính tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA MỸ PHẨM TỰ NHIÊN làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 7 - 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA MỸ PHẨM TỰ NHIÊN
Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Khánh Hòa: 718 Lương Định Của, TP Nha Trang, Khánh Hòa, TP Nha Trang
Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương 7 - 8 Triệu
- Khai báo tăng giảm BHXH
- Khai báo thông tin nhân sự trên hệ thống, theo dõi chấm công.
- Tuyển dụng nhân sự
- Soạn và lưu trữ hồ sơ nhân sự, Hợp đồng lao động và các quyết định liên quan
- Các công việc hành chính khác
Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành kế toán, tài chính
- Có kinh nghiệm về tính lương, bảo hiểm xã hội, thuế TNCN
- Sử dụng phần mềm office thành thạo, đặc biệt sử dụng linh hoạt các hàm trong excel
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA MỸ PHẨM TỰ NHIÊN Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian làm việc: Sáng 8h-12h; chiều từ 13h-17h, làm việc từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (1 tháng off 2 buổi chiều thứ 7)
Phúc lợi: Phụ cấp cơm trưa 15.000đ/ ngày 8h
Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Nghỉ phép năm 12 ngày
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA MỸ PHẨM TỰ NHIÊN
