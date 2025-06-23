Tuyển Quản lý Cửa hàng MR. DIY Vietnam làm việc tại Đắk Lắk thu nhập Thỏa thuận

Thực hiện công tác quản lý điều phối tất cả hoạt động vận hành hàng ngày, đảm bảo cửa hàng kinh doanh ổn định, đạt được mục tiêu chung cấp trên, công ty đề ra.

1. Quản lý và vận hành cửa hàng.

• Quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động hàng ngày của cửa hàng, bao gồm kiểm soát hàng tồn kho, nhập xuất hàng hóa, quản lý tiền mặt và tài sản.

• Đảm bảo việc ghi nhận số liệu hàng hóa nhập – xuất chính xác, kịp thời; xây dựng phương án giảm thiểu thất thoát hàng hóa và ngăn ngừa mất mát.

• Theo dõi doanh thu, hiệu quả bán hàng theo ngày/tuần/tháng và đề xuất các phương án cải thiện chất lượng dịch vụ và hiệu suất hoạt động.

• Sắp xếp, trưng bày hàng hóa một cách khoa học, đúng quy chuẩn; đảm bảo vệ sinh, hình ảnh và không gian cửa hàng đạt tiêu chuẩn thương hiệu.

• Duy trì chất lượng dịch vụ khách hàng tại cửa hàng; xử lý các tình huống phát sinh nhằm đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.

• Quảng bá hình ảnh cửa hàng nhằm thu hút khách hàng, xây dựng hình ảnh tích cực cho thương hiệu.

• Tuân thủ quy trình vận hành, chính sách công ty; là đầu mối liên hệ với các phòng ban liên quan.

• Cửa hàng Phó hỗ trợ và thay thế Cửa hàng Trưởng khi cần thiết; đảm bảo sự liên tục trong hoạt động vận hành.