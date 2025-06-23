Tuyển Quản lý Cửa hàng MR. DIY Vietnam làm việc tại Đắk Lắk thu nhập Thỏa thuận

MR. DIY Vietnam
Ngày đăng tuyển: 23/06/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/07/2025
MR. DIY Vietnam

Quản lý Cửa hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Cửa hàng Tại MR. DIY Vietnam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Đắk Lắk: Buôn Ma Thuột, Dak Lak, Vietnam

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện công tác quản lý điều phối tất cả hoạt động vận hành hàng ngày, đảm bảo cửa hàng kinh doanh ổn định, đạt được mục tiêu chung cấp trên, công ty đề ra.
1. Quản lý và vận hành cửa hàng.
• Quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động hàng ngày của cửa hàng, bao gồm kiểm soát hàng tồn kho, nhập xuất hàng hóa, quản lý tiền mặt và tài sản.
• Đảm bảo việc ghi nhận số liệu hàng hóa nhập – xuất chính xác, kịp thời; xây dựng phương án giảm thiểu thất thoát hàng hóa và ngăn ngừa mất mát.
• Theo dõi doanh thu, hiệu quả bán hàng theo ngày/tuần/tháng và đề xuất các phương án cải thiện chất lượng dịch vụ và hiệu suất hoạt động.
• Sắp xếp, trưng bày hàng hóa một cách khoa học, đúng quy chuẩn; đảm bảo vệ sinh, hình ảnh và không gian cửa hàng đạt tiêu chuẩn thương hiệu.
• Duy trì chất lượng dịch vụ khách hàng tại cửa hàng; xử lý các tình huống phát sinh nhằm đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.
• Quảng bá hình ảnh cửa hàng nhằm thu hút khách hàng, xây dựng hình ảnh tích cực cho thương hiệu.
• Tuân thủ quy trình vận hành, chính sách công ty; là đầu mối liên hệ với các phòng ban liên quan.
• Cửa hàng Phó hỗ trợ và thay thế Cửa hàng Trưởng khi cần thiết; đảm bảo sự liên tục trong hoạt động vận hành.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại MR. DIY Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại MR. DIY Vietnam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

MR. DIY Vietnam

MR. DIY Vietnam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 41 Đường Trần Nhật Duật, Tân Định, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

